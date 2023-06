DE INSIDER. Vanop het proces-Ilse Uyttersprot: “De dader is een enorme prater. Het lijkt wel alsof hij iets komt verkopen”

Hoe wordt het proces-Ilse Uyttersprot beleefd ín de rechtszaal? Dat vroegen we ons af in onze actuapodcast ‘De Insider’. Reporter Marc Klifman vertelt hoe de voorbije dagen voor veel emoties en vreemde momenten zorgden. “Dader Jurgen Demesmaeker kan het goed uitleggen. Maar het beeld dat hier van hem wordt geschetst, is vernietigend.”

