“Trump doelwit strafrechtelijk onderzoek” naar verborgen geheime documenten

Federale aanklagers hebben de Amerikaanse oud-president Donald Trump in een brief laten weten dat hij het doelwit is van een strafrechtelijk onderzoek. Dat meldt Politico.

De Amerikaanse nieuwssite baseert zich op een bron die op de hoogte is van de zaak. De kennisgeving is volgens Politico het duidelijkste signaal dat speciale aanklager Jack Smith op het punt staat een aanklacht in te dienen in zijn onderzoek naar de oud-president. Dat draait om het verbergen van stapels geheime informatie op Trumps privélandgoed en het opzetten van een plan om te voorkomen dat federale autoriteiten deze informatie zouden kunnen vinden.

Onderzoekers namen in augustus vorig jaar 13.000 overheidsdocumenten in beslag op Trumps landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach in de staat Florida. Ongeveer honderd van de documenten droegen het stempel geheim. Trump heeft eerder beweerd dat hij die classificatie eraf heeft gehaald toen hij nog president was, maar heeft daarvan geen bewijs geleverd.

Een woordvoerder van Smith weigert commentaar te geven en de advocaten van Trump waren volgens persagentschap Reuters niet bereikbaar.

“Heksenjacht”

Trump zelf reageerde wel uitvoerig op zijn platform Truth Social: “Niemand heeft me verteld dat ik word aangeklaagd, en dat zou ook niet mogen want ik heb NIETS verkeerd gedaan, maar ik ga er al jaren van uit dat ik een doelwit ben van de als wapens gebruikte ministerie van Justitie en FBI” en diverse “scams en heksenjachten”. Trump spreekt, in hoofdletters, van “een karikatuur van Justitie en verkiezingsinmenging op een nooit eerder gezien niveau”. “Republikeinen in het Congres moeten hier hun nummer één punt van maken.” In een eerder bericht vraagt hij zich af hoe justitie hem mogelijk kan aanklagen als anderen zoals Biden en Clinton niet aangeklaagd zijn.

“Wow, dit wordt de grootste en wreedste vorm van verkiezingsinmenging in de geschiedenis van ons land”, klinkt het ook. “Vergeet niet dat ik VER op DeSanctimonious voorsta in de peilingen, maar nog belangrijker, ik sta veel voor op Biden. En, misschien nog wel het belangrijkste, ze starten al de vele valse onderzoeken tegen mij recht in het midden van mijn campagne, iets wat ongehoord is en niet zou mogen gebeuren. Het ministerie van Justitie, FBI, justitieminister van New York, openbaar aanklager van New York, openbaar aanklager van Atlanta: ALLEMAAL FASCISTEN!”