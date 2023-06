Open VLD en Groen verzetten zich na Reuzegom-arrest tegen vermelden werkstraffen op uittreksel strafregister

Open VLD en Groen verzetten zich tegen het systematisch vermelden van een werkstraf op het uittreksel van het strafregister. Dat bleek donderdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de plenaire Kamer. Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is daar niet voor gewonnen.

Het arrest in de zaak rond de dood van Sanda Dia, de 20-jarige student aan de KU Leuven die in 2018 stierf na een doopritueel van studentenclub Reuzegom, deed de afgelopen weken veel stof opwaaien. Nogal wat mensen vinden dat de Reuzegommers die de bewuste doop organiseerden er gemakkelijk van af zijn gekomen met werkstraffen en een boete. Ook uit politieke hoek kwam er al kritiek, onder meer bij monde van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi die in een TikTok-video sprak van “werkstrafjes”. Dat die straffen bovendien niet op het uittreksel van het strafregister terechtkomen, stoot veel mensen tegen de borst.

Toch is dat laatste geen goed idee, waarschuwden Stefaan Van Hecke (Groen) en Patrick Dewael (Open VLD) donderdagmiddag in de Kamer. “Dat zijn gelijkwaardige straffen”, zei die laatste. “Wie denkt dat je alleen vergelding kan krijgen door mensen op te sluiten, vergist zich.”

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verzet zich tegen het systematisch vermelden van werkstraffen op het uittreksel van het strafregister. De werkstraf staat wel op het strafblad, dus weten politie en gerecht ervan. Dat het daarentegen niet op het uittreksel van dat strafblad staat is een bewuste keuze geweest, zei Van Quickenborne. “Als je dat wel doet, maak je reïntegratie moeilijker en haal je de essentie van de werkstraf onderuit.”

PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw herhaalde donderdag opnieuw dat er sprake is van klassenjustitie in de zaak-Sanda Dia. De extreemlinkse partijvoorzitter vraagt zich af waarom de boetes die de Reuzegommers hebben gekregen niet op het uittreksel van het strafregister komen te staan. CD&V-Kamerlid en voormalig minister van Justitie Koen Geens stelde dat er “over moet worden nagedacht” om de werkstraf in bepaalde gevallen wel op het uittreksel te vermelden, al zou de rechter dat dan moeten motiveren.

Van Quickenborne reageerde in de Kamer indirect ook op de boodschap van CD&V-voorzitter Mahdi. “Ik wil de politici bedanken die de voorbije twee weken de rechtsstaat hebben verdedigd. Dat levert misschien geen extra ‘clicks’ en volgers op, maar u deed wel wat u moest doen”, zei hij.