Nieuwe eigenaars Nathalie Lermytte en Hendrik Daem bieden een unieke inkijk in de verloederde Kosmos op de top van de Heuvellandse Rodeberg. Jarenlang was het iconisch gebouw dichtgetimmerd en afgesloten in een vergeefse poging om vandalen en krakers buiten te houden.

Het vakantiecomplex met openluchtzwembad werd in de vorige eeuw gepromoot als dé plek voor jeugdtoerisme in Vlaanderen. In 2005 legde de uitbater de boeken neer. Na de verkoop aan het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos in 2009, begon een jaar later de sloop van het complex. De benedensite met zwembad werd omgebouwd tot openluchtamfitheater met speelelementen.

Van het hotel blijft alleen het beschermde hoofdgebouw op de bovensite over. Na bijna 20 jaar van verval en vandalisme is er nu eindelijk zicht op een nieuwe bestemming. Kersverse eigenaars Nathalie Lermytte en Hendrik Daem krijgen nu een erfgoedpremie van 800.000 euro om het beschermde gedeelte te renoveren. (Lees verder onder de foto)

Het hotel van de Kosmos. — © Thijs Pattyn

“Want dit is ontroerend erfgoed”, aldus onroerend erfgoedminister Matthias Diependaele (N-VA), die de site donderdag persoonlijk kwam bezoeken. De nieuwe Kosmos wordt een mix van horeca, kunst, cultuur en natuur met waterpartijen, die doen denken aan het openluchtzwembad van weleer. De eerste steen wordt volgend jaar gelegd en een eerste openstelling van het nieuwe complex wordt verwacht tegen 2028.

De Kosmos na bijna 20 jaar van vandalisme en verval. — © Thijs Pattyn

“Dit is ontroerend erfgoed”, aldus onroerend erfgoedminister Matthias Diependaele (N-VA), die het monument donderdag bezocht — © Thijs Pattyn

Nieuwe eigenaars Nathalie Lermytte en Hendrik Daem. — © Thijs Pattyn

