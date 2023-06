Baasjes aangeslagen nadat vermiste labrador Blue (2) dood wordt teruggevonden: “We zijn onze trouwste vriend kwijt”

Vorige week zaterdag raakte de 2-jarige labrador Blue vermist. Bijna een week leefden zijn baasjes in het ongewisse. Alle hoop vervaagde echter toen Blue woensdag dood werd teruggevonden. “We zijn onze trouwste viervoeter kwijt. Dit wensen we niemand toe”, zegt een aangeslagen Eline Verbert (24).

Van Blue ontbrak elk spoor sinds zaterdagochtend. Verschillende zoektochten en oproepen via Facebook bleven zonder resultaat… tot vandaag. “We kregen vanochtend telefoon van iemand die een dode hond langs de kant van de weg had gevonden”, vertelt Eline. “We zijn in onze auto gesprongen en stelden daar tot onze grote spijt vast dat het inderdaad om Blue ging. Hij had nog steeds dezelfde halsband om.” De politie kwam eveneens ter plaatse die het spijtige nieuws met een chiplezer nogmaals bevestigde.

Wat er precies met de hond is gebeurd, blijft onduidelijk. Hij werd bovendien niet bij de deur gevonden. “Blue lag aan de kant van de weg in de Perstraat in Haasdonk. Dat is meer dan 8 kilometer van zijn thuis. De dierenarts vermoedt dat hij ongeveer 24 uur geleden stierf. Een aanrijding met een auto werd onmiddellijk uitgesloten. Er zijn geen letsels die daarop wijzen”, vertelt Eline. (Lees verder onder foto)

Blue werd dood teruggevonden op 8 kilometer van zijn thuis. — © IF

Het gezin is er nog steeds vast van overtuigd dat Blue werd gestolen. “Hij kon onmogelijk zelf uit zijn bench ontsnappen”, klinkt het. “Wij vermoeden dat het de dieven te heet onder de voeten werd door de media-aandacht. Ze hebben hem dan maar gedumpt. Helaas is de zaak voor de politie afgesloten, zij gaan niet uit van een diefstal.” Dinsdag liet hoofdcommissaris Katty De Bruyn van de politiezone Kruibeke-Temse nog weten dat de feiten niet werden geklasseerd als een diefstal. “Er waren nergens braaksporen te bespeuren en het is niet de eerste keer dat de hond is gaan lopen”, klonk het.

Andere hond terecht

Het gezin is er alvast het hart van in. “We zijn onze trouwste vriend kwijt”, luidt het. “We lassen dit weekend een bezinningsmoment in met het gezin. Alles moet even bezinken. Hij zal ook gecremeerd worden en zijn urne zal een prominent plaatsje krijgen thuis. We hopen dat niemand dit moet meemaken, maar we zijn dankbaar voor alle steun die we kregen.”

Blue was niet de enige hond in het Waasland die vorige week plots verdween. Ook Bas, een 2-jarige herdershond, verdween in Sint-Niklaas zonder een spoor achter te laten. Dinsdag kregen zijn baasjes wel goed nieuws. Bas werd teruggevonden. “Basje is terug waar hij hoort te zijn”, luidde het op Facebook.