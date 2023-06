Buurmeisjes ‘prinses’ Lara roepen op om vanavond roze ballon op te laten: “Om haar te vieren”

Emma en Jorunn volgden het afgelopen jaar net als veel Vlamingen de strijd van Lara Demeulemeester (3) tegen leukemie. Het meisje uit het Oost-Vlaamse Nokere overleed vorige week donderdag in de armen van haar mama en papa, omringd door haar oudere broer en zus.

“Mijn mama is een collega van de papa van Lara”, vertelt Emma. “En de peter van Lara woont bij ons in de buurt”, vervolgt Jorunn. “We hebben van in het begin heel erg meegeleefd met het gezin. Het is goed dat het verhaal van Lara gedeeld werd, er vechten elke dag zoveel kindjes tegen leukemie en andere ziektes.”

“Ik studeer vroedkunde”, voegt Jorunn nog toe. “Als vroedvrouw zal ik veel nieuwe kindjes zien geboren worden. Ouders zetten nieuw leven op de wereld. Het zou niet mogen dat ze hun kind moeten afgeven. Laraatje had nog een heel leven voor zich.”

Lara vocht ruim een jaar tegen leukemie, maar overleed vorige week donderdag in de armen van haar mama en papa. — © carlo coppejans

Meer dan 1.000 maal gedeeld

De buurmeisjes roepen in een Facebook-bericht en op Instagram op om vanavond om 21.30 uur een roze ballon op te laten om Lara te vieren: “Haar kracht, enthousiasme, doorzettingsvermogen en vooral haar mooie lach kunnen we niet terug brengen. De vele straten , de koers en vooral de vele hartjes die ze kleur gaf kunnen we wel nog 1 keer doen kleuren. Daarom roepen we op om, ter herinnering aan prinses Lara en om haar lieve familie een hart onder de riem te steken, nog 1 keer ons goed hart te laten zien. Hoe mooi zou het zijn om met z’n allen op donderdag 8 juni om 21u30 een roze ballon op te laten om Lara te vieren? Samen kunnen we veel betekenen met iets kleins.”

Het bericht van Emma werd al meer dan duizend maal gedeeld. Dat er bereidheid is om deel te nemen aan het mooie gebaar voelt blijkbaar ook de plaatselijke feestwinkel in het dorp. Emma en Jorunn: “Toen wij onze ballonnen gingen kopen, zeiden de verkopers dat ze nog al telefoontjes kregen voor roze ballonnen. We zijn blij dat het zo leeft.”

Emma en Jorunn willen nog benadrukken dat hun ballonnen ecologisch afbreekbaar zijn. “Op die manier brengen ze geen schade toe aan het milieu.”

