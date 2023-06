Amerikaanse politie doet gruwelijke ontdekking: vrouw vermoord en in stukken gesneden door haar eigen dochter

Een 71-jarige Amerikaanse vrouw is op een gruwelijke manier gedood. Nadat ze vermoord werd, werd haar lichaam in stukken gehakt met een kettingzaag en daarna geroosterd. Haar dochter en kleindochter zijn aangeklaagd voor haar moord.

De 71-jarige Margaret Craig uit de Amerikaanse staat Maryland lag waarschijnlijk al langer dan een week dood in haar huis toen de politie vrijdag de lichaamsdelen ontdekte. “Toen de speurders de kelder inliepen, roken ze direct de ontbinding”, zei de politie in een verklaring. Ze vonden drie zakken met lichaamsdelen. Haar 44-jarige dochter Candace zou de deur zelf hebben opengedaan voor de speurders die Margaret zochten.

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw waarschijnlijk door haar dochter is vermoord. De volgende dag zou haar 19-jarige kleindochter Salia Hardy hebben geholpen om het lichaam te dumpen. “De moeder en haar dochter hebben het lichaam met behulp van een kettingzaag in stukken gehakt en hebben geprobeerd het te verbergen door het te roosteren”, zegt aanklager Jessica Garth tegen The New York Post.

Het is onduidelijk hoe en waarom de twee vrouwen zo gruwelijk tekeer zijn gegaan. Hardy heeft aan de speurders verteld dat haar moeder en oma ruzie hebben gekregen, nadat haar oma haar moeder heeft beschuldigd van creditcardfraude en heeft gedreigd om haar aan te geven. “Om te stellen dat dit verontrustend is, is een understatement”, zegt aanklager Aisha Braveboy tegen The New York Post. “Dit is een nachtmerrie.”