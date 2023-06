POLL. Wie wint de Champions League: Manchester City of Inter?

Na enkele indrukwekkende prestaties en met al twee van de drie prijzen op zak, trekt Manchester City als torenhoog favoriet naar de finale van de Champions League. Maar is Inter wel zo kansloos als her en der wordt beweerd? Zal strateeg Kevin De Bruyne zijn ploeg naar de ‘beker met de grote oren’ loodsen, of kan Romelu Lukaku geschiedenis schrijven? Stem hier op jouw favoriet voor wat nu al een historische finale belooft te worden!