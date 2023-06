Na drama in Charleroi: niet de eerste keer dat verstrooide ouder kindje vergeet op achterbank

Het drama in Charleroi is niet het eerste waarbij een verstrooide ouder naar het werk reed en vergat om zijn of haar kindje eerst af te zetten bij de crèche.

20 mei 2007 in Halle: Een arbeidster uit Halle zette zoals iedere dag haar twee oudste kinderen af aan school en reed dan met haar vijf maanden oude zoontje naar de onthaalmoeder in Halle. Maar die dag was ze blijkbaar zo verstrooid dat ze rechtstreeks naar de industriële wasserij Sint Roch in Halle reed. Daar parkeerde ze haar Toyota op de parking achteraan het bedrijf en begon ze aan haar dagtaak. Pas zeven uur later reed ze naar de onthaalmoeder. Maar nog altijd had ze niet door welk drama er zich die dag had afgespeeld. Pas toen ze stopte voor de woning van de onthaalmoeder, stelde ze haar vergetelheid vast. Het kind lag dood in de maxicosi. Totaal in shock belde ze aan. “Guyke is dood”, zei ze. De opvangmoeder belde nog het noodnummer, maar alle hulp kwam te laat. De vrouw kreeg geen straf, het overlijden van haar zoontje was al erg genoeg.

31 mei 2007 in Baarle-Nassau: Een week later gebeurde een gelijkaardig drama in het Belgisch-Nederlandse grensdorp Baarle-Nassau. In een geparkeerde auto bij basisschool De Akkerwinde werd het levenloze lichaam gevonden van een elf maanden oude baby van een van de leerkrachten. Ze was vergeten haar zoontje naar de opvang te brengen voor ze naar school reed.

22 juni 2009 in Haasrode. Een ingenieur uit Kessel-Lo vertrok ’s morgens naar zijn bedrijf in Haasrode. Op de achterbank lag zijn elf maanden oude dochtertje. Maar hij had die ochtend zo veel aan zijn hoofd dat hij vergat eerst langs de crèche te passeren. Omdat het kind sliep, merkte hij niets bij het uitstappen. De kleine Britt zal de hele dag in de warme en afgesloten auto. Extra pijnlijk is dat het uiteindelijk de mama was die het overleden kindje vond. De man werkte meestal tot vrij laat. Zijn vrouw haalde Britt op in het kinderdagverblijf, maar passeerde eerst langs het werk van haar man om het kinderstoeltje uit zijn auto te halen.

© Belga

25 juli 2012 in Evere: Een NAVO-militair was ervan overtuigd dat hij, zoals elke dag, zijn zes maanden oude dochtertje had afgezet in de kinderkribbe alvorens naar het kwartier Koningin Elisabeth in Evere te rijden. Na zijn werkdag reed hij naar het kinderdagverblijf om het meisje op te halen. Maar daar kreeg hij te horen dat ze er die dag niet was geweest. Pas toen sloeg de paniek toe. Maar het was te laat. Het meisje zat dood in het kinderstoeltje op de achterbank. Gestorven door uitdroging.

De luitenant moest twee jaar later voor de rechter verschijnen. “De beklaagde had geen controle over een deel van de hersenen”, oordeelde de rechter in het vonnis. Hij was niet vergeten zijn dochtertje af te zetten in de crèche. Hij was ervan overtuigd dat hij dit had gedaan. De man werd vrijgesproken.