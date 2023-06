‘Enfant terrible’ Mario Balotelli valt weer op buiten het voetbalveld: “hij verkocht een vuistslag aan zijn sportief directeur”

Nee, hij is het nog steeds niet verleerd. Aan het begin van het seizoen kondigde het Zwitserse FC Sion de komst van Mario Balotelli (32) met groot gejuich aan. De ex-spits van o.a. Manchester City en Inter moest de belangrijkste schakel binnen het team worden, maar dat draaide even anders uit. De Italiaanse spits toverde weer enkele fratsen uit zijn hoed en FC Sion degradeerde naar de tweede klasse. Het Zwitserse mediakanaal Blick maakte een overzicht van de incidenten.

Met een transfersom van 2,6 miljoen euro werd de Italiaanse spits trots voorgesteld in de Zwitserse competitie. Vorig seizoen kende Balotelli een succesvol seizoen bij het Turkse Adana Demirspor. Achttien doelpunten in 31 wedstrijden. Voor de bestuursleden van FC Sion meer dan genoeg redenen om de ex-spits van Manchester City aan te trekken. Stiekem hoopten ze zelfs op de terugkeer van een Balotelli die in topvorm verkeerde op het EK in 2012. Maar al snel zullen de club en de supporters een ander beeld verkrijgen.

De eerste kronkel ontstaat tijdens de WK-onderbreking. Tijdens een trainingskamp in het Spaanse Marbella zou Mario Balotelli zijn ploeggenoten een plezier hebben gedaan door vrouwen uit te nodigen in zijn hotelkamer. “Voor één keer denkt de superster aan het collectieve”, schreef Blick laconiek.

Feesten, alcohol en vechten

Nadien loopt het helemaal mis. Tijdens datzelfde trainingskamp zou de spits dronken aangetroffen zijn. Uit het verleden weten we al dat Balotelli niet vies is van een glas. Begin februari komt hij eens te laat aan op training en in mei weigert hij zelfs deel te nemen aan de tweede helft van een wedstrijd. Reden: de superster heeft geen zin om verder te voetballen na een 3-0 voorsprong voor de tegenstander.

Het laatste incident is echter het meest opmerkelijke. Tijdens een avond op het Carnaval du Bourg zou Balotelli op de vuist zijn gegaan met enkele feestvierders die hem herkennen, ondanks zijn vermomming. In het heetst van de strijd - of zouden we zeggen ‘gevecht’ - zou de speler een vuistslag verkocht hebben aan… sportief directeur Barth Constantin. De man had Balotelli naar het feest gebracht en wilde tussenbeide komen in het gevecht. De superster mikte zowaar eens verkeerd.