Vakbond krijgt gelijk van rechter over gebruik eenzijdig verzoekschrift bij stakingen Delhaize

De rechtbank van eerste aanleg in Waals-Brabant heeft de socialistische bediendebond BBTK gelijk gegeven in zijn verzet tegen het gebruik, door de directie, van een eenzijdig verzoekschrift om een einde te maken aan stakingspiketten. Na zo’n verzoekschrift verkreeg de Delhaize-directie een verbod op blokkades van Delhaize-winkels en distributiecentra. In een reactie beklemtoont de keten dat het verbod op stakingspiketten tot midden juni gehandhaafd blijft.

Volgens de vakbond heeft de rechtbank van eerste aanleg Delhaize nu in het ongelijk gesteld, na een beroep tegen het gebruik van het eenzijdig verzoekschrift. “De rechter heeft gezegd dat er geen absolute noodzaak was voor Delhaize om een eenzijdig verzoekschrift te gebruiken in het kader van een staking, omdat die op geen enkele manier gepaard ging met strafbare feiten”, aldus de vakbond. Die heeft het over “een eerste overwinning, maar wel één van kapitaal belang”.

De rechter merkt in het vonnis, dat Belga kon inkijken, op dat Delhaize “geen enkel concreet element” aandroeg om zijn vraag te rechtvaardigen en “op geen enkel moment de concrete aard van de ernstige en moeilijk te herstellen schade” verduidelijkt waarvoor de keten zei te vrezen bij het indienen van het verzoekschrift.

Beroep

De directie benadrukt dan weer dat deze beslissing geen einde maakt aan het recht om tot midden juni zijn sites te deblokkeren bij stakingen. Verder laat ze nog weten beroep te overwegen, en de situatie te evalueren vooraleer een verlenging van het verbod gevraagd wordt. “Er is een stakingsrecht, maar ook een recht op werken, om onze handelsactiviteiten verder te zetten”, zegt een woordvoerder.

De beslissing geeft de vakbond wel hoop in aanloop naar de zaak die morgen/vrijdag in Gent geopend wordt. “Daar moet het Waals-Brabantse vonnis als voorbeeld dienen”, aldus BBTK.

Aanleiding voor die zaak was een vakbondsactie van begin mei, waarbij de Delhaize-winkel in Ledeberg werd geblokkeerd. Toen daagde echter een deurwaarder op en werden de verschillende vakbondsmilitanten opgepakt en geboeid naar het politiekantoor afgevoerd. De bonden dienden daarop een klacht in.