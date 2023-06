Ook tweede kampioenentrofee van Antwerp is al kapot: “We hebben hem gelijmd, maar dat is geen zicht”

Dat het een groot feest was op de Bosuil zondagavond, heeft iedereen geweten. De foto van Antwerpspeler Gaston Avila die Dos Cervezas zingt met een deel van de beker als hoedje, is er een mooi bewijs van. Slechts enkele minuten heeft het geduurd en de beker was al kapot. Gelukkig was het maar een showexemplaar. Een dag later moest ook het tweede exemplaar, de échte trofee, eraan geloven. Diezelfde Avila liet hem per ongeluk op de grond vallen. Is de trofee misschien te fragiel voor euforische voetballers?

Johan Neyrinck heeft de trofee voor de Jupiler Pro League in 2016 ontworpen. De trofee is een stier met een grote bal erop. Oorspronkelijk was de trofee in het brons geconstrueerd via 3D-printing, maar later zijn ze over gestapt op lichtere materialen. Neyrinck erkent dat het om een kwetsbaar object gaat.

“Daarom zijn er twee versies van”, vertelt hij. “Een versie wordt bewaard in een vitrinekast. Daarnaast is er ook een showexemplaar dat wordt gebruikt om op het veld in de lucht te steken na de overwinning.”

Die versie is wat sterker en bestaat uit verschillende metalen, waaronder aluminium. Die zijn met verschillende technieken aan elkaar bevestigd. De showtrofee is ook verstevigd om tegen een stootje te kunnen.

Ontwerper Johan Neyrinck: “Eigenlijk zou je de trofee moeten behandelen als een kristallen object. Het is een heel kwetsbaar stuk.” — © RR

Maar dat geldt dus niet voor de spelers van een voetbalclub die 66 jaar heeft moeten wachten om landskampioen te worden. Volgens Neyrinck is het de eerste keer dat een club zijn gekoesterde ontwerp zo toetakelt. Toch heeft hij begrip voor de spelers. “Ik kan me voorstellen dat de ontlading bij Antwerp heel groot moet geweest zijn”, zegt hij.

Ritchie De Laet met de halve trofee. — © BELGA

Maandagavond kregen de Antwerpspelers de echte versie van de trofee. Maar die is echter nog veel fragieler dan de showversie. Na de viering op de Grote Markt, tijdens een afterparty in de Botanic Sanctuary in Antwerpen, liep het weer fout. Gaston Avila liet de trofee op de grond vallen. “Eigenlijk zou je de trofee moeten behandelen als een kristallen object. Het is een heel kwetsbaar stuk”, vervolgt Neyrinck.

De ontlading bij Antwerp was enorm. — © BELGA

En wat zijn ze nu bij Antwerp van plan met hun kapotte trofeeën? “We hebben de echte trofee wel kunnen lijmen, maar eigenlijk is dat geen zicht. Misschien moeten we een nieuwe vragen of eens bekijken of de trofee professioneel hersteld kan worden”, zegt clubmanager Sascha Van de Sande.