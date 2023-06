Het einde van de Gouden Generatie volgens de cijfers: geen enkele Belg meer in de top 100 van grootste transferwaardes

Het zegt niet alles, een veeg teken is het wel. Voor het eerst in tien jaar prijkt er geen enkele Belg meer in de top honderd van voetballers met de grootste transferwaarde. Of hoe ook objectieve stats aantonen dat de ‘Gouden Generatie’ op zijn allerlaatste benen loopt en niet veel goud meer waard is.

Het is CIES Football Observatory, een onafhankelijk onderzoeksorgaan gevestigd in Zwitserland, dat al sinds 2013 een lijst maakt met spelers die de hoogste transferwaarde vertegenwoordigen in de grootste competities van Europa. Daarin was de aanwezigheid van Rode Duivels vaste prik. Eden Hazard stond in 2013 en 2014 zelfs vierde, maar ook Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois behoorden tot de vaste klanten van de duurst op te pikken spelers.

Vandaag prijkt Erling Haaland bovenaan (245 miljoen), voor Real Madrid-sensatie Vinicius Junior (196,3 miljoen) en Arsenal-aanvaller Bukayo Saka (195,8). Van een Belg is geen spoor meer in de top honderd. Geen Lukaku, De Bruyne of Courtois? Hoe dat kan? CIES gebruikt een eigen datamodel, gebaseerd op leeftijd, contractduur, prestaties, speelminuten, en heeft dus niets te maken met het Duitse Transfermarkt, dat ‘marktwaardes’ meet. CIES meet hun prijs mochten ze vandaag getransfereerd worden.

© UEFA via Getty Images

Elke afwezige heeft zijn verhaal. Youri Tielemans stond er twee jaar geleden wél in, maar hij is nu transfervrij vertrokken bij Leicester. Net als Eden Hazard, voor wie fin de carrière niet uitgesloten is, kan Tielemans dus ‘gratis’ worden gehaald. Niettemin heeft hij er niet de prestaties opzitten – zijn Leicester degradeert – om toch in de top honderd te staan.

Dat ook Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne ontbreken, heeft alles te maken met hun leeftijd. Ja, nog op het toppunt van hun kunnen, maar beiden wel al 31 jaar. Daardoor zakt hun prijs. De enige dertigers in de top honderd zijn Liverpool-speler Mo Salah (30) en Alisson Becker (30). Courtois en De Bruyne tuimelen er ongetwijfeld net buiten en zijn volgens CIES minder dan 53 miljoen waard – de ondergrens van de duurste honderd.

© Pool via REUTERS

Moeilijk jaar Doku

En die andere Champions League-finalist dan, Romelu Lukaku? Ook al dertig jaar én dit seizoen door blessures afgeremd. Dat laatste geldt ook voor Jérémy Doku, in 2021 in de lijst met een transferwaarde van 65,4 miljoen euro. Mits een blessurevrij seizoen had hij er wél in gestaan. Charles De Ketelaere heeft bij AC Milan zijn waarde evenmin weten opkrikken. En Everton-reus in wording Amadou Onana ? Ook hij wordt door de objectieve data nog niet bij die honderd gerekend.

Is de Gouden Generatie voorbij? Neen, nog niet, maar de goudprijs vertegenwoordigen de Duivels niet meer. De absolute toppers worden stilaan een dagje ouder. Hun opvolgers hebben of een moeilijk seizoen achter de rug óf zijn nog net niet op dat niveau dat ze nu al tot de duurste godenkinderen worden gerekend. Dat was de voorbije tien jaar anders.