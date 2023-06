Veel begrip bij politici voor ongenoegen over zaak Reuzegom, maar weinig verandering: “Niet zwaarder, maar wel slimmer straffen”

De Wetstraat doet hard zijn best om het maatschappelijk ongenoegen over Sanda Dia te capteren, maar grote politieke veranderingen moet de Dorpstraat niet verwachten. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zegt rechtuit dat zwaardere straffen geen oplossing zijn. “Alternatieve straffen hebben meer impact op misdadigers dan celstraffen”, verklaarde hij donderdag in de Kamer.

Het ongenoegen over de straffen die de Reuzegommers kregen, is ook na twee weken nog altijd niet gaan liggen. Het zorgt in de politiek voor heel wat zenuwachtigheid. Want hoe moet de ergernis worden gekanaliseerd? Dat de werkstraffen en de opgelegde boetes een bittere nasmaak nalaten, daar zegt iedereen begrip voor te hebben. Maar moet het systeem anders of dienen wetten te worden veranderd? Meer en meer wordt duidelijk dat veel partijen geen heil zien in grote veranderingen.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is daarin het duidelijkst. Hij waarschuwt voor steekvlampolitiek en hekelt tussen de lijnen door collega’s – lees: CD&V-voorzitter Sammy Mahdi – die de bevolking naar de mond spreken. “Ik bedank iedereen die de koelbloedigheid had om de rechtsstaat te verdedigen. Het levert geen clicks of stemmen op, maar jullie deden wat moest worden gedaan”, zei de minister.

Op het rechte pad

Vlaams Belang en N-VA zijn wel voor hogere maximumstraffen voor bepaalde feiten, maar daar wil de liberale minister niet in meegaan. Hij vindt dat een opbod van straffen niets bijbrengt en benadrukte dat werkstraffen voor 47 procent minder recidive zorgen dan celstraffen. “Straffen zijn niet enkel een vergelding, maar moeten mensen ook weer op het rechte pad brengen.”

Ook Groen wil het kind met het badwater niet weggooien en niet raken aan werkstraffen. “Mochten ze niet bestaan, we zouden ze moeten uitvinden. Laten we dus twee keer nadenken vooraleer er aan te morrelen”, waarschuwt Stefaan Van Hecke. Het groene Kamerlid pleit wel voor een grondig onderzoek naar mogelijke mechanismen van klassenjustitie, maar ook hij onderstreepte dat celstraffen maar een laatste redmiddel mogen zijn.

Rustige vastheid

Ook CD&V schuift al een aantal dagen weer op richting rustige vastheid, weg van de Tiktok-heisa van voorzitter Sammy Mahdi. “Wat is gebeurd, heeft ons allemaal diep bewogen. Maar we mogen ons niet laten leiden door emoties”, zei ex-minister van Justitie Koen Geens donderdag in de Kamer. Van zwaarder straffen is ook hij geen voorstander. De CD&V’er wil rechters wel de mogelijkheid geven om werkstraffen toch te vermelden op uittreksels uit het strafregister. Ook N-VA is daar voorstander van. Van Quickenborne is radicaal tegen.

Dinsdag begint in de Kamer het debat over de hervorming van het strafwetboek. Daar is al jaren aan gewerkt. De kans dat er nog veel aan verandert, is niet zo heel groot. Ook in die hervorming is de filosofie dat een celstraf niet voor elk misdrijf de beste oplossing is. “Niet zwaarder, maar wel slimmer en zinvoller straffen, dat is de focus, zodat mensen hun leven op het rechte pad krijgen en niet in crimineel gedrag hervallen na de straf,” dixit Van Quickenborne.