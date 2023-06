Boegbeeld en recordhouder Aleksandar Vukotic zwaait SK Beveren na vijf jaar uit: “Ik keer ooit nog terug”

Aleksandar Vukotic streek in de zomer van 2018 neer in Beveren en beleefde samen met de club een rollercoaster van emoties. De Servische reus speelde in totaal 138 wedstrijden, een record voor de fusieclub, in vijf seizoenen voor geel-blauw. — © Isosport/Belga/Gmax

Met Aleksandar Vukotic (27) verliest SK Beveren de rots in de branding centraal achterin. De Servische reus speelde in totaal 138 wedstrijden, een record voor de fusieclub, in vijf seizoenen voor geel-blauw. De Serviër is klaar voor een nieuw avontuur in zijn carrière. “Beveren zit voor altijd in mijn hart”, vertelt Vukotic in zijn afscheidsinterview.

Recordhouder Aleksandar Vukotic trekt na vijf seizoenen en 138 officiële wedstrijden de deur achter zich dicht op de Freethiel. De Servische reus, die einde contract was, streek vijf jaar geleden neer in het Waasland. In een mum van tijd groeide hij met zijn messcherpe tackles en over-mijn-lijk-mentaliteit uit tot een sterkhouder. “Het was geen makkelijke beslissing om Beveren te verlaten”, vertelt Aleksandar Vukotic vanuit Bosnië-Herzegovina, het thuisland van zijn vrouw. “Het hoofdstuk Beveren is echter afgesloten. Na de laatste competitiewedstrijd heb ik drie weken gewacht. CEO Antoine Gobin heeft me een keer gebeld om te zeggen dat coach Wim De Decker me graag bij de club wilde houden, maar dat was alles. Ik had een goede band met de club, de spelers en de technische staf. Ik wens hen allemaal het allerbeste toe. Hopelijk keren ze snel terug naar eerste klasse, want dat verdienen ze.”

In 2018 maakte Aleksandar Vukotic zijn debuut voor Waasland-Beveren. — © Isosport

Met 138 officiële wedstrijden is Vukotic met voorsprong recordhouder bij de fusieclub. “Iets waar ik eerlijk gezegd nooit bij heb stilgestaan”, vertelt de Serviër. “Maar het is wel een leuke herinnering. Absoluut. Op deze manier zal ik misschien nog lang herinnerd worden. Misschien kom ik binnen vijf jaar wel terug om mijn record nog scherper te stellen. Wie weet. Ik heb nog wat jaren op de teller. En is het niet als speler dan misschien wel als sportief directeur. Of als trainer... neen, het trainerschap is niet echt aan mij besteed. Beveren is mijn club en zit voor altijd in mijn hart. Dus ik keer ooit nog terug naar hier. Ik verlaat deze club alleen maar met goede herinneringen. Zeker het laatste seizoen. Alleen jammer dat we op een punt van promotie zijn gestrand.”

Vukotic werd in het seizoen 2018-2019 en 2022-2023 verkozen tot Leeuw van het seizoen bij de fans. — © Belga

Vuko, Vuko, Vuko

Vanaf de eerste minuut was de Servische reus populair bij de Beverse aanhang. Vuko, Vuko, Vuko rolde meermaals van de tribunes na een stevige tackle, gewonnen duel of winnend doelpunt. “Ik heb altijd een goede connectie gehad met de fans”, blikt de Servische verdediger terug. “Het was altijd fijn om op de Freethiel te spelen, zeker als blok E er vol achter ging staan. Dat zal ik missen. Ik heb ook veel berichten gekregen van fans om mij te bedanken voor mijn inzet. Als mijn agenda het toelaat, kom ik volgend seizoen zeker nog eens een wedstrijd meepikken. Ik blijf de club op de voet volgen. Dat staat vast.”

Vukotic was dit jaar een rots in de branding bij SK Beveren en speelde een dijk van een seizoen, met zijn winnend doelpunt tegen Beerschot als uitschieter. — © Belga

Achtergrond op gsm

Vukotic beleefde verschillende hoogtepunten in Beveren, met als uitschieter de derbyzege tegen Sporting Lokeren. “Dat is één van mijn mooiste herinneringen”, verklapt hij. “Beide ploegen vochten tegen de degradatie en door onze 2-1-zege zetten we hen op zeven punten, waardoor we zo goed als gered waren. De sfeer in het stadion was onvergetelijk. Iedereen werd gek. Dit seizoen blijft vooral mijn winnende doelpunt tegen Beerschot me bij. Ik wist niet wat ik moest doen en liep recht naar de fans. Heerlijk. Ik herbekijk die beelden nog altijd. De foto van de viering met de fans staat zelfs als achtergrond op mijn gsm.”

Anderzijds was de degradatie met Waasland-Beveren het dieptepunt uit zijn carrière. “Het was een gek gevoel. Weet je, niemand wil een degradatie op zijn palmares hebben staan. Ik maakte het ook nooit eerder mee, maar als je thuis 1-5 verliest van Seraing verdien je het ook niet om in eerste klasse te blijven. Dat blijft pijnlijk.”

De degradatie in 2021 was een dieptepunt. — © Gmax

Waar de toekomst van Vukotic ligt, is nog niet duidelijk. Even leek hij op weg naar FK Sarajevo – hij moest alleen nog maar het contract tekenen – maar op het laatste moment besliste hij zelf om niet op het voorstel in te gaan nadat enkele clubs uit Duitsland zich hebben gemeld.