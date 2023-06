Van 25 miljoen naar 600 miljoen: de lucratieve truc van David Beckham die Lionel Messi overtuigd kan hebben voor de VS te kiezen

De deal van zijn leven, dat was Inter Miami voor David Beckham. De 48-jarige ex-voetballer kon voor een prikje een MLS-voetbalclub kopen als deel van het contract dat hij ooit tekende bij de competitie. Het resultaat: meer dan 500 miljoen euro winst, and counting. De kans is reëel dat de ‘Beckham-truc’ ook Lionel Messi overtuigd heeft bij zijn keuze voor Inter Miami en de Verenigde Staten.