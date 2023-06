Voormalige PSG-spelers halen uit naar Lionel Messi: “Hij wilde niet ’s ochtends trainen, gelukkig gaven ze daar niet aan toe”

Voormalig PSG-speler en huidig analist Jérôme Rothen heeft in zijn show op RMC Sport “Rothen s’enflamme” uitgehaald naar Lionel Messi, die PSG verlaat en naar Inter Miami trekt, en verwijt de Argentijnse ster divagedrag. Ex-Frans international Christophe Dugary trad hem bij. De verklaringen van Messi in de Spaanse sportpers, dat hij in zijn twee jaar bij PSG privé niet gelukkig was geweest, zijn bij sommigen in Parijs duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten.

Lionel Messi liet zich in de Spaanse pers ontvallen dat hij niet gelukkig was in zijn twee jaar bij Paris-Saint-Germain. Hij vertelde dat hij minder momenten met zijn familie en kinderen kon delen dan in Barcelona.

Jérôme Rothen haalde daarop in zijn show uit naar de Argentijnse vedette.

“We kregen lucht van nogal wat dingen. We hebben dat allemaal stilgehouden omdat het niet het juiste moment was om erover te praten”, zei de ex-voetballer en huidig analist. “Weet je nog de dag dat hij de training verliet? De club verdoezelde het door te zeggen dat het een lichte kuitblessure was. Het was een leugen. Hij was niet blij met de training en (ironisch) er zal iets met zijn kinderen geweest zijn, zeker? Hij zat niet goed in zijn vel en dus verliet hij de training. Hij ging terug naar de kleedkamer, nam een douche en vertrok. Dat laat zien hoeveel respect hij had voor zijn coach en zijn teamgenoten.”

Jérôme Rothen vervolgde: “Hij probeerde voortdurend het tijdstip van de trainingen te veranderen. Hij wilde niet ‘s ochtends trainen. Hij heeft de staf meerdere keren verteld dat ’s ochtends trainen niet goed is en dat ze ‘s middags moesten trainen. Gelukkig gaven ze daar niet aan toe. Hij wilde zich niet aanpassen, maar de zaken veranderen naar zijn wil.”

Voormalig Frans international Christophe Dugarry, eveneens ex-PSG’er, trad Rothen bij.

“De verklaringen van Messi zijn laag en onbegrijpelijk. Je hebt het recht om je twee jaar lang niet goed te voelen, maar als je naar zijn argumenten luistert... Hij zegt dat hij zijn kinderen niet van school kon halen, dat is een beetje flauw. Ik ben die spelers beu die alleen maar over zichzelf praten. Ze hebben alles om gelukkig te zijn. Alles wordt gedaan om het hen naar hun zin te maken en toch klagen ze.”

“Messi is dus vertrokken omdat hij zich niet gelukkig voelde? Hoe moeten zijn teamgenoten, zijn coach en de fans zich nu voelen? Het is belachelijk. Ik begrijp het niet, laat hij zich dan niet adviseren dat hij zulke onzin uitkraamt? Als je zo’n beslissing neemt, kom dan met argumenten die ergens op slaan.”