Paus gaat “gestaag vooruit” en is op waterdieet

Paus Franciscus is donderdag aan een herstelperiode van enkele dagen begonnen na een succesvolle operatie woensdag. “Meer dan 24 uur na zijn operatie is de paus op een waterdieet en gaat hij gestaag vooruit”, aldus het Vaticaan donderdagavond in een verklaring.

De paus zal naar verwachting enkele dagen doorbrengen op de tiende verdieping van het Gemelli ziekenhuis in Rome, dat bekend staat als het “ziekenhuis van de pausen”, in de kamer die ook Johannes Paulus II vaak heeft gebruikt.

De 86-jarige paus moest woensdag met spoed een openbuikoperatie en buikwandoperatie onder volledige verdoving ondergaan. Volgens het medische team van de paus was de operatie noodzakelijk, omdat zijn symptomen waren verslechterd.

De Argentijnse jezuïet heeft last van terugkerende medische problemen sinds hij Benedictus XVI opvolgde in 2013, toen deze aftrad en in december 2022 op 95-jarige leeftijd overleed. Franciscus heeft bij verschillende gelegenheden gezegd dat hij zou overwegen af te treden als zijn gezondheid het zou laten afweten, maar hij zei onlangs dat dit geen optie was.