VS en VK gaan nauwer samenwerken als tegengewicht voor China en Rusland

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan nauwer economisch samenwerken om tegenwicht te kunnen bieden aan Rusland en China. Dat heeft de Britse premier Rishi Sunak bekendgemaakt na een overleg met president Joe Biden in het Witte Huis. Ze zijn het eens geworden over een “Atlantische Verklaring”.

Sunak noemt de verklaring een “actieplan voor de toekomst van onze samenwerking”. De landen willen onder meer nauwer samenwerken op het gebied van technologie, waaronder AI, energie en innovatie. Hij belooft dat de verklaring zal leiden tot een sterkere economie en daarmee nieuwe banen.

De VS en het VK hebben “altijd de grenzen verlegd van wat twee landen samen kunnen bereiken”, stelt Sunak in een verklaring. “Dus het is logisch dat we in het oog van de grootste transformaties sinds de industriële revolutie naar elkaar kijken om aan een sterkere economische toekomst te bouwen.”

Van tevoren hadden de leiders ook aangekondigd dat onder meer gesproken zou worden over de oorlog in Oekraïne en de vrede in Noord-Ierland.