Terug naar zestien ploegen, play-offs met zes en mogelijk weer drie dalers: zo ziet de Belgische voetbalcompetitie er volgend seizoen uit

Het nieuwe seizoen zit er nog maar net op en (eind) volgende maand is het volgende daar al. Voor mocht u het vergeten zijn: de Belgische voetbalcompetitie zit vanaf 2023-2024 weer in een nieuw jasje, dat volgens de Pro League-CEO Lorin Parys tot 2030 kan standhouden.

Terug naar zestien ploegen

Na drie seizoenen met achttien ploegen gaat de Jupiler Pro League vanaf volgend seizoen weer naar zestien ploegen. Seraing, Zulte Waregem en KV Oostende verdwijnen naar de Challenger Pro League, RWDM komt er als enige bij.

Champions’ en Europe play-offs met zes

Na de reguliere competitie spelen alle ploegen nog wedstrijden. Gedaan met de waanzinnig lange vakantie voor ‘de kleintjes’ dus. De nummers één tot en met zes van de reguliere competitie spelen Champions’ Play-offs, de nummers zeven tot en met twaalf Europe Play-offs. Voor de start van de play-offs worden de punten gehalveerd. De nummer vier van de Champions’ Play-offs speelt om het laatste Europese ticket tegen de winnaar van de Europe Play-offs. Dat betekent dat de twaalfde van de reguliere competitie in principe Europa in kan.

Relegation play-offs

De nummers 13 tot en met 16 spelen onderling Relegation Play-offs. Hier worden de punten niet gehalveerd. Alleen wie deze barrage wint, is zeker van het behoud. De laatste twee zakken sowieso en de derde laatste speelt barragewedstrijden (heen- en terugmatch) tegen de derde van de Challenger Pro League.

Ook Challenger Pro League met zestien (en play-offs)

Vanaf volgend seizoen wordt ook de Challenger Pro League met zestien clubs, waaronder vier beloftenteams, gespeeld. De twee clubs die na de reguliere competitie bovenaan staan, stijgen sowieso. De nummers drie tot en met zes werken nog play-offs af in een knock-outsysteem, met andere woorden een halve finale en een finale. De nummer drie komt in de halve finale uit tegen de nummer zes, vier tegen vijf. De winnaar hiervan neemt het op tegen de derde laatste van de Jupiler Pro League om een plekje op het hoogste niveau. Beloftenteams kunnen niet promoveren en ook niet deelnemen aan de play-offs.

De degradatiestrijd hier is simpeler. De laatste twee clubs van de reguliere competitie in de Challenger Pro League degraderen rechtstreeks naar het amateurvoetbal. En er stijgen dus ook gewoon twee clubs uit eerste nationale.

Neem uw agenda erbij

Heel lang ligt het Belgische voetbal niet stil. De Supercup wordt gespeeld in het weekend van 21 juli. Het daaropvolgende weekend, op vrijdag 28 juli gaat de competitie van start. De Challenger Pro League start twee weken na de Jupiler Pro League en uiterlijk op 26 mei 2024 zullen de landskampioen en alle stijgers en dalers bekend zijn.

De reguliere competitie duurt 30 speeldagen, met een langere winterstop tussen 28 december en 18 januari 2024, en kent zijn apotheose in het weekend van 15 maart 2024. Twee weken later, op 29 maart, vatten de play-offs aan.

In de Challenger Pro League loopt de reguliere competitie van vrijdag 11 augustus tot en met zondag 21 april 2024. In de wintermaanden krijgen de 16 deelnemende ploegen rust van 18 december tot 11 januari 2024. De play-offs in de Challenger Pro League vinden plaats tussen 26 april en 26 mei 2024. De finale van de Croky Cup gaat door op Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei 2024.