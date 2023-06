“Rusland verhindert vrijwilligers om burgers te redden na opblazen van waterdam”

”De situatie is slecht”. Sergei, een lokale vrijwilliger, ziet met lede ogen aan hoe erg de situatie in Oleshki is. Aan The guardian vertelt hij hoe moeilijk het is om met zijn hulporganisatie Helping to leave de stad in de regio Cherson binnen te geraken. “We hebben bijna geen contact met de mensen daar. Niemand mag de stad binnen. Overal rond de stad hebben de Russen checkpoints opgezet. De mensen willen geëvacueerd worden, maar het kan niet.”

De stad is wellicht de ergst getroffen stad door de vernietiging van de stuwdam in Nova Kakhovka. Op beelden is te zien hoe de straten blank staan en mensen in nood op hun daken kruipen. “Mijn moeder vertelde me gisteren dat ze op het dak zou wachten tot iemand haar komt redden”, vertelt Svetlana, die in de stad geboren is maar er nu niet is, aan The guardian. “Hulp van de lokale autoriteiten krijgt ze niet. Ik bel de Russische noodhulp voortdurend, maar ze helpen niet. Rusland vergeet hen gewoon.”

Helping to leave beweert dat de Russische troepen de boten met haar vrijwilligers aan die checkpoints tegenhouden. “Er gebeuren wel evacuaties door de Russen, maar die zijn heel selectief en eenvoudigweg niet genoeg.” Volgens Rusland wordt er wel degelijk geëvacueerd.

Sinds het vernietigen van de dam zijn in het zuiden van Oekraïne al zeker vijf mensen gestorven.

Oekraïners beschoten

Volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in het centrum van Cherson dan weer burgers gewond geraakt door Russische beschietingen. “Negen mensen raakten gewond als gevolg van beschietingen”, klinkt het bij het Oekraïense ministerie op Telegram, waaraan het afzonderlijk toevoegde dat het “geen informatie” had ontvangen over eventuele doden. Dit cijfer werd bevestigd door de regionale gouverneur, Oleksandre Prokoudine, die zei dat onder de gewonden “twee reddingswerkers, een politieagent, een verpleegster en een Duitse vrijwilliger” waren. Eerder had het regionale openbaar ministerie een verklaring uitgestuurd waarin stond dat “een burger gedood werd en twee andere mensen gewond raakten”.

Aan de andere kant van het land, in de regio rond Donetsk, lieten donderdag ook een jongetje van vier, zijn vader en grootvader het leven bij een Russische aanval in een woonwijk. Dat heeft de lokale politie laten weten. Nog vijf personen zouden gewond zijn, onder wie vier kinderen.

Oekraïense autoriteiten beschuldigen Rusland van de aanvallen, net nu ze duizenden burgers moeten evacueren uit overstroomde gebieden. Dinsdag werd namelijk een stuwdam in de Dniprorivier verwoest door een explosie die het terrein onder water zette. Op zijn beurt beweert Rusland dat het Oekraïense leger het gemunt heeft op burgers die worden geëvacueerd.