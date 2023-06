Anderlecht biedt op Argentijnse spits die eerder in beeld was bij Club Brugge

Er komt wat beweging in de transferdossiers van Anderlecht. Paars-wit gooide lijntjes uit naar verschillende doelwitten, maar die worden steeds specifieker. Zo ligt de Argentijnse spits Luiz Vazquez (22) van Boca Juniors nu in poleposition om de nieuwe targetman te worden.

Vazquez meet 1,91 meter en scoorde in 91 partijen 13 keer voor Boca Juniors. Vorige zomer overwoog Club Brugge nog om zo’n 10 miljoen te betalen voor hem, maar tot een deal kwam het uiteindelijk niet. Vazquez - een eigenzinnig karakter- kende trouwens een minder seizoen zonder doelpunten in Argentinië en zou nu voor minder geld weg mogen. In de omgeving van Vazquez wordt gemeld dat de speler een overgang naar Brussel wel zou zien zitten, maar dat zijn club toch nog meer dan 5 miljoen euro wil. Anderlecht deed naar verluidt een eerste bod dat Boca in overweging neemt. (jug)