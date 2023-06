De held van Annecy: beelden tonen hoe Henri (24) aanvaller wegjoeg na steekpartij in speeltuin

Een gewapende man stak donderdag aan het meer van Annecy vier peuters. En dat hadden er misschien nog meer kunnen geweest zijn, was daar niet ‘de man met de rugzak’ geweest. Hij slaagde erin de aanvaller weg te jagen van andere potentiële slachtoffers. Henri (24) wordt nu in Frankrijk als een held beschouwd.

Een man, gewapend met een mes, viel donderdag verschillende mensen aan in een park aan de oevers van het meer van Annecy. Daarbij raakten zes mensen gewond, onder wie vier kinderen. Op de vele video’s die op sociale media zijn rondgegaan, was te zien hoe die aanvaller werd opgejaagd door een onbekende man met een rugzak en een tas in zijn handen.

Minstens één keer draaide de aanvaller zich om om hem aan te kijken. Ook al lukte het niet om de aanvaller uit te schakelen, toch slaagde de man erin om hem weg te halen van de speelplaats van een nabijgelegen school en van andere potentiële slachtoffers.

Die held heeft intussen een naam: Henri, 24 jaar oud. Hij was begonnen aan een rondreis door Frankrijk langs kathedralen. Voor de aanval plaatste hij nog een Facebook-verhaal over het meer van Annecy. Een uur later plaatste hij nog een afbeelding, dit keer met brandweerauto’s, waarin hij opriep tot gebed voor de slachtoffers.

Volgens een artikel in de katholieke krant Aleteia is Henri afgestudeerd in filosofie en heeft hij een masterdiploma in management. Hij begon zijn reis op 27 maart bij het klooster van Barroux en zou daarna vooral Avignon, Béziers, Marseille, Monaco en Grenoble hebben aangedaan.

Henri was overigens niet de enige held. Ook twee hulpagenten probeerden de dader uit te schakelen en joegen hem weg uit de speeltuin.