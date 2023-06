Ex-vrouw en moeder van dader steekpartij in shock: “Hij was lief, ik begrijp niet wat er met hem gebeurd is”

De Syriër die donderdag in het Franse Annecy jonge kinderen met een mes aanviel, is acht maanden geleden naar Frankrijk getrokken nadat hem in Zweden een naturalisatie geweigerd was. Dat hebben zijn ex-vrouw en zijn moeder verklaard tegenover het Franse persagentschap AFP. De voormalige echtgenote van Abdalmasih H. (31), met wie hij tot vorig jaar in het zuidwesten van Zweden leefde, zegt geschokt te zijn over zijn betrokkenheid bij het drama. “Ik weet niet wat er met hem gebeurd is. Het is verschrikkelijk. Hij was erg lief, ik begrijp het niet.”

Ook de moeder van de verdachte, die al tien jaar in de Verenigde Staten woont, liet weten “in shock” te zijn na het nieuws over de betrokkenheid van haar zoon bij de aanval waarbij zes gewonden vielen, onder wie vier kindjes van 22 tot 36 maanden oud.

“Ernstige depressie”

De verdachte is volgens zijn moeder een christen die gediend heeft in het Syrische leger en zijn land verliet in 2011, bij het begin van de burgeroorlog. Hij trok naar Turkije, waar hij zijn toekomstige vrouw ontmoette, een landgenote met wie hij zich vervolgens in Zweden vestigde. “Na twee jaar zijn we getrouwd, maar hij kon de Zweedse nationaliteit niet krijgen. Hij besliste dus om het land te verlaten. We zijn gescheiden omdat ik niet weg wilde uit Zweden”, aldus de vrouw. De Franse autoriteiten hebben eind november 2022 een asielaanvraag van de verdachte gekregen, maar hebben daar geen gevolg aan gegeven, omdat Zweden hem al verblijf had verleend.

Volgens de moeder van de verdachte leed hij aan een “ernstige depressie” en hebben de weigeringen zijn toestand erger gemaakt. “Hijzelf heeft me niets gezegd. Het is mijn schoondochter die me dat vertelde”, aldus de moeder. “Ze zei dat hij zich nooit goed voelde, altijd depressief was, met donkere gedachten. Hij wilde het huis niet uit, hij wilde niet werken.” De moeder gaf ook nog aan dat het koppel een dochtertje van ongeveer drie jaar had, dat bij haar mama in Zweden gebleven is. Tijdens een zeldzaam contact met zijn ex-vrouw sinds zijn vertrek uit Zweden, zou de verdachte haar nog gezegd hebben dat hij in Frankrijk “in een kerk” woonde.(blg)