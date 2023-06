Oud-NAVO-topman: “Groep NAVO-landen is bereid troepen naar Oekraïne te sturen als VS en co. geen veiligheidsgaranties bieden”

Op 11 juli begint een NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Volgens de voormalige secretaris-generaal van de NAVO Anders Rasmussen, die nu als adviseur van Oekraïens president Volodimir Zelenski werkt, zijn de verwachtingen hoog. Oekraïne zou van leden zoals de VS concrete veiligheidsgaranties moeten krijgen én zicht op toekomstig NAVO-lidmaatschap. Gebeurt dat niet, dan kunnen landen als Polen en de Baltische staten bereid zijn om troepen naar Oekraïne te sturen, denkt Rasmussen. Dat schrijft The Guardian.

“Als de NAVO het niet eens kan worden over een duidelijk pad voorwaarts voor Oekraïne, dan is er een duidelijke mogelijkheid dat sommige landen individueel actie kunnen ondernemen”, zegt Rasmussen. “We weten dat Polen zeer betrokken is bij het bieden van concrete hulp aan Oekraïne. En ik zou de mogelijkheid niet uitsluiten dat Polen zich in deze context nog sterker zou engageren op nationale basis en gevolgd zou worden door de Baltische staten, misschien inclusief de mogelijkheid van troepen op het terrein.”

“Ik denk dat de Polen serieus zouden overwegen om binnen te gaan en een coalitie van bereidwilligen te vormen als Oekraïne niets krijgt in Vilnius”, aldus de voormalige NAVO-secretaris-generaal. “We moeten de Poolse gevoelens niet onderschatten, de Polen hebben het gevoel dat West-Europa te lang niet heeft geluisterd naar hun waarschuwingen over de ware Russische mentaliteit.”

Archiefbeeld. — © EPA-EFE

Uitnodiging lidmaatschap?

Volgens Rasmussen moet Oekraïne – het liefst al vóór de top – schriftelijk veiligheidsgaranties krijgen waaronder het delen van inlichtingen, gezamenlijke training, verbeterde munitieproductie en voldoende wapenleveringen om Rusland af te schrikken van een verdere aanval.

Huidig NAVO-topman Jens Stoltenberg heeft gezegd dat de kwestie van veiligheidsgaranties op de agenda zal staan van de top in Vilnius. Maar hij zei ook dat de NAVO, onder artikel 5, alleen volwaardige garanties geeft aan volwaardige leden.

Rasmussen zegt dat sommige NAVO-bondgenoten eigenlijk “misschien wel voorstander zijn van de veiligheidsgaranties om een echte discussie over de Oekraïense wens voor lidmaatschap te vermijden”. “Ze hopen dat ze door veiligheidsgaranties te geven die vraag kunnen vermijden. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Ik denk dat de NAVO-kwestie ter sprake gebracht zal worden op de top in Vilnius. Ik heb met meerdere Oost-Europese leiders gesproken en er is een groep van hardcore, Oost-Centraal-Europese bondgenoten die minstens een duidelijk pad naar NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne willen.”

Bij dat pad mogen volgens Rasmussen geen voorwaarden horen zoals een actieplan, dat Zweden of Finland ook niet kregen opgelegd. Het zou wel kunnen gaan om een suggestie dat een uitnodiging zal volgen in Washington volgend jaar, als zo’n uitnodiging tot lidmaatschap geen optie is in Vilnius.

De Amerikaanse NAVO-ambassadeur Julianne Smith zei alvast dat “we kijken naar een waaier van opties om Oekraïne het signaal te geven dat het vooruitgang boekt in zijn relatie met de NAVO”.