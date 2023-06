Advocaat in verlegenheid gebracht na gebruik van ChatGPT: AI verzon precedenten

Een New Yorkse advocaat die chatbot ChatGPT gebruikt had om een proces voor te bereiden, heeft zijn excuses aangeboden aan de rechtbank, omdat het programma hem compleet verzonnen eerdere rechtszaken ingefluisterd had.

“Ik had gewoonweg geen enkel benul dat ChatGPT in staat was om volledige citaten te fabriceren uit rechtszaken, op een manier dat ze authentiek lijken”, aldus advocaat Steven Schwartz.

In het proces vertegenwoordigde de advocaat voor een rechtbank in Manhattan een cliënt die een klacht had ingediend tegen de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca. Roberto Mata eist een schadevergoeding omdat hij tijdens een vlucht in augustus 2019 gewond raakte aan het been na een val van een metalen bord.

De luchtvaartmaatschappij vroeg de rechtbank om het dossier te seponeren, maar de advocaat van de passagier haalde een zestal gerechtelijke precedenten aan om zijn argumenten te ondersteunen. Daaronder zaken als “Petersen tegen Iran Air”, “Varghese tegen China Southern Airlines” en “Shaboon tegen Egyptair”.

Maar noch de tegenpartij, noch de rechter vonden iets terug over die eerdere rechtspraak. Het bleek te gaan om valse rechtszaken met valse citaten en Schwartz moest toegeven dat ChatGPT, een toepassing op basis van kunstmatige intelligentie, alles verzonnen had.