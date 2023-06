Trump aangeklaagd in zaak van geheime documenten die hij meenam uit Witte Huis

Voormalig Amerikaans president Donald Trump is aangeklaagd in de zaak rond vertrouwelijke documenten die hij meenam uit het Witte Huis. Dat meldt hij donderdag.

“De corrupte regering-Biden heeft mijn advocaten laten weten dat ik aangeklaagd ben, blijkbaar in de nepzaak over de dozen”, zo meldt Trump op zijn sociaal netwerk Truth Social.

Volgens bronnen met kennis over het onderzoek gaat het om zeven aanklachten, waaronder het moedwillig bijhouden van materiaal over de nationale veiligheid, belemmering van de rechtsgang en samenzwering.

De voormalige president zegt dat hij dinsdag om 15 uur voor een federale rechtbank in Miami moet verschijnen. Het is de eerste keer dat een voormalige president op federaal niveau strafrechtelijk wordt aangeklaagd.

In april werd Trump al op staatsniveau, in New York, strafrechtelijk aangeklaagd voor 34 vermeende gevallen van vervalsing van bedrijfsgegevens om zwijggeldbetalingen aan pornoactrice Stormy Daniels te verbergen. Hij kwam toen in de New Yorkse rechtbank onschuldig pleiten.

“Donkere dag”

Onderzoekers namen in augustus vorig jaar 13.000 overheidsdocumenten in beslag op Trumps landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach in de staat Florida. Ongeveer honderd van de documenten droegen de stempel geheim. Trump beweerde dat hij die classificatie eraf had gehaald toen hij nog president was, maar heeft daarvan geen bewijs geleverd.

Volgens de speurders zou Trump niet alleen documenten illegaal bewaard hebben op zijn privédomein, hij zou ook een plan hebben opgezet om te voorkomen dat federale autoriteiten de informatie zouden kunnen vinden.

“IK BEN EEN ONSCHULDIGE MAN!” reageert Trump op de aanklachten via Truth Social, waar hij klaagt dat Joe Biden ook dozen meenam. Die zaak wordt nog onderzocht. “Ik dacht nooit dat dit een voormalige president van de VS kon overkomen”, klinkt het. “Dit is een DONKERE DAG voor de Verenigde Staten van Amerika.”

In een videoboodschap houdt Trump vol dat het om een “hoax” gaat en herhaalt hij dat hij het slachtoffer is van “verkiezingsinmenging op het hoogste niveau” en “de grootste heksenjacht ooit”. De voormalige president, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld voor 2024, zegt dat men probeert zijn reputatie te vernietigen om een verkiezing te winnen. Hij beweert ook opnieuw dat de verkiezingsoverwinning van hem gestolen werd in 2020. “Ze gaan achter me aan omdat we weer ver voor staan in de peilingen. Ze denken dat ze ons gaan stoppen met oorlogsvoering. Dat is wat dit is: oorlogsvoering voor de wet. En we kunnen het niet laten gebeuren.” Het is “heel oneerlijk”, maar hij zal vechten en bewijzen dat hij onschuldig is, aldus Trump.