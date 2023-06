Buurtbewoners passen verkeersborden wegenwerken aan: “Werken als ’t eens past”

De gemeente Sint-Laureins kondigde in maart wegenwerken aan in de Sint-Margrietestraat. Verkeersborden verschenen in de straat maar daar bleef het bij. Buurtbewoners pasten ondertussen de periode aan waarin de werken uitgevoerd worden: “als ’t eens past”.

Begin maart van dit jaar zou de Sint-Margrietestraat in Sint-Margriete afgesloten worden voor herstellingswerken. “Het ging destijds om noodzakelijke herstellingen”, zegt Jef Schoenmaekers van wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

“In oktober 2021 werd de straat al hersteld. Het betrof toen klassieke funderings- en asfalteringswerken. Bij de controle van de werken bleek een en ander niet uitgevoerd volgens de kwaliteitsnormen, waardoor nu reparaties onder garantie moeten worden uitgevoerd.”

Wellicht ook deze maand niet

Oorspronkelijk was het plan dat de slechte stukken in maart zouden worden aangepakt. “De aannemer bracht de signalisatie in orde”, gaat Schoenmaekers verder. “Door het slechte weer in die periode kon men niet aan de slag gaan. Bijkomende omstandigheden gooiden ook bij een tweede poging roet in het eten. Ondertussen is er helaas nog steeds geen schot in de zaak gekomen. Volgens de voorliggende planning zou deze maand een nieuwe poging ondernomen worden, maar voorlopig zagen wij nog geen nieuw signalisatieplan en vrezen dus dat ook juni een maat voor niks zal worden.”

Buurtbewoners pasten inmiddels de borden aan. Volgens enkele A4-velletjes wordt de klus aangepakt als ’t eens past. Een uitspraak die best wel eens de waarheid zou kunnen worden. “We hebben de aannemer zelfs gevraagd om de signalisatieborden van maart weg te halen, maar ook dat komt er niet van”, besluit de man van AWV.