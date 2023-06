Australische ‘X Factor’-deelnemer opgepakt voor moord op baby

Mitchell David Callaway (37) is donderdag gearresteerd naar aanleiding van een onderzoek naar een baby die in 2018 is overleden. Op maandag 23 juli van dat jaar, rond 10 uur ’s morgens, werden de hulpdiensten naar een huis in Binnaway, in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales, geroepen na meldingen dat een negen maanden oud meisje niet meer reageerde. De baby is toen nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed al snel.

De dood van het meisje werd als ‘verdacht’ beschouwd na forensisch onderzoek. Vijf jaar na de dood werd vorige week nieuw bewijs gevonden, waardoor Callaway als verdachte wordt beschouwd. Volgende week zal hij voor de rechter verschijnen.

