Niet groter dan een M&M, maar “grootste robijn ooit” onder de hamer voor ruim 32 miljoen euro

In New York is donderdag een robijn van 55,22 karaat geveild voor een bedrag van zo’n 32,3 miljoen euro. De steen geldt als de grootste en waardevolste robijn die ooit op een veiling verkocht is.

De robijn werd minder dan een jaar geleden door de Canadese firma Fura Gems ontdekt in een mijn in het Afrikaanse land Mozambique. De CEO van het bedrijf omschreef de grootte en de zuiverheid van de steen als “almost unheard of” – bijna ongehoord. Het doopte de robijn Estrela de Fura, Portugees voor ‘Ster van Fura’. Volgens veilinghuis Sotheby’s was het juweel, dat niet veel groter is dan een M&M, “buitengewoon zeldzaam” en “de waardevolste en belangrijkste robijn” die ooit op de markt is gekomen.

© AP

Hoewel vooral diamanten recordopbrengsten opleveren bij veilingen, gelden ook robijnen ook als een van de zeldzaamste en waardevolste edelsteensoorten. Het vorige veilingrecord voor een robijn werd gevestigd door de Sunrise Ruby, een steen van 25,59 karaat die in 2015 in Myanmar werd gevonden en zo’n 28 miljoen euro opbracht.