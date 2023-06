Belgische transferkoorts in Frankrijk: ‘Lens weigert twee biedingen op Loïs Openda, Rennes wil de jackpot voor Jérémy Doku’

Ook in Frankrijk draait de geruchtenmolen op volle toeren nu het voetbalseizoen er - op de finale van de Champions League - volledig opzit. Met Loïc Openda en Jérémy Doku in een hoofdrol.

Van Openda is al langer bekend dat hij deze zomer een stap hogerop wil zetten. Lens werd dan wel tweede in de Ligue 1, met volgend seizoen Champions League-voetbal, maar de Rode Duivel aast op een transfer. Hij werd de voorbij weken gelinkt aan Milan, maar RB Leipzig zou het meest concreet zijn en met de Duitse club Openda al persoonlijk akkoord (voor salaris maal vier). Rest alleen nog een clubakkoord, maar daar wringt het schoentje.

Lens wil volgens journalist Fabrizio Romano meer dan de initieel gewenst 30 miljoen euro. L’Equipe meldt dan ook dat de Franse club al twee biedingen van Leipzig geweigerd heeft: eentje van 27 miljoen en eentje van 32 miljoen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lens heeft niet veel zin om zijn topschutter te verkopen, klinkt het. “De Duitse club volgt de Belgische international al minstens twee seizoenen op de voet. Het vertrek van Christopher Nkunku naar Chelsea dwingt hen om binnen redelijke tijd de ideale vervanger te vinden. Bovendien zal Newcastle een stevig bod doen op Dominik Szoboszlai, wat RB Leipzig nog meer financiële speelruimte zou geven”, stelt de Franse sportkrant.

© AFP

Doku

Intussen zou Jérémy Doku wel in de etalage gezet zou door zijn club, Rennes. De Rode Duivel eindigde vierde met zijn club, goed voor een plek in de Europa League, en kwam tot zeven goals en vier assist in 29 optredens in een door blessures geplaagd seizoen. Rennes zou er bijgevolg over nadenken om te cashen voor de 21-jarige aanvaller.

“Doku heeft het profiel om deze zomer clubs uit de Premier League te verleiden”, aldus L’Equipe. “Een zomer waarin Rennes zal proberen verder te groeien met meer ervaren spelers. Na drie seizoenen in Bretagne zou Doku kunnen vertrekken. Er kan vanalles gebeuren, klinkt het in zijn entourage. Zijn explosief en sterk één-op-één-profiel is erg interessant voor de Engelse competitie, merkt een Premier League-scout op.”

Anderlecht verkocht Doku in 2019 voor 26 miljoen euro aan Rennes, dat hem nu ruim boven de 50 miljoen euro zou waarderen. Een mogelijke transfer zou meteen een clubrecord zijn.