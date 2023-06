Ze leek de kanker verslagen te hebben, maar Jade (5) gaat niet meer beter worden: “Je kind zien lijden, is het ergste dat er is”

De vzw Biker Friends uit Mol is samen met vzw All USA Cars een inzamelactie gestart om het gezin van Jade Cyx (5) te steunen. De kleuter uit Deurne is terminaal ziek en zit in haar laatste levensfase. “We willen haar ouders, die al twee jaar niet kunnen gaan werken, ontzorgen zodat Jade een prachtige uitvaart kan krijgen”, zegt Nathalie Vlaeminck van Biker Friends, die zelf haar stiefdochter op haar twaalfde verjaardag verloor.

Bikers en tuners zijn doorgaans ruwe bolsters met een blanke pit. Het verhaal van Jade (5) laat niemand onberoerd. Op 30 juli 2021 kregen haar ouders het slechte nieuws dat Jade epithelioid angiosarcoma heeft. In maart van dat jaar had het koppel al een baby verloren door een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Epithelioid angiosarcoma zijn tumoren in de cellen van de bloedvaten. Het zat ook in haar beenmerg. De dokters gaven haar 30 tot 50 procent overlevingskans. Aanvankelijk leken de behandelingen aan te slaan. In januari van dit jaar was Jade zelfs in remissie en leek ze de kanker verslagen te hebben. Maar kort na haar laatste chemo keerden de kwaadaardige cellen vier keer zo agressief als voorheen terug. De kleuter is nu uitbehandeld. (Lees verder onder de foto)

SuperJade — © rr

“We ondersteunen met onze vzw Biker Friends het gezin al een tijdje”, zegt Nathalie Vlaeminck, die zelf haar stiefdochter verloor. “Wij steunen verschillende goede doelen. Zo komt er soms iemand warm eten maken. Omdat ze hun dochtertje zo goed mogelijk willen bijstaan, kunnen haar ouders niet meer werken en zijn ze aangewezen op een uitkering. De buitenwereld denkt vaak dat alle kosten vergoed worden bij een kankerbehandeling, maar lotgenoten weten dat dit in de realiteit niet klopt.”

“Zo krijgt Jade nu al een tijdje sondevoeding, wat duur is. Haar ouders hebben geen auto, waardoor ze vaak met het openbaar vervoer moeten pendelen tussen ziekenhuis en thuis. We willen er mee voor zorgen dat Jade de eervolle uitvaart krijgt die ze verdient. Haar ouders zijn intussen een wit kistje gaan kiezen. Ik wil niet dat ze moeten zitten tellen. Ze moeten nu hun volledige focus op hun dochtertje kunnen houden.” (Lees verder onder de foto)

© rr

Mama Yasmine Caers (27) kan moeilijk over haar verdriet praten. “Ze is de voorbije week ingestort”, zegt haar man Glenn Cyx (27). “Jade ligt sinds vrijdag weer in het kinderziekenhuis van het UZA. Ze had heel erge pijn gekregen, en je kind zien lijden is het ergste dat er is. Met morfinepleisters proberen de artsen nu de juiste dosis te zoeken om Jade comfortabel te houden.”

Als we papa Glenn woensdagavond bellen, is hij aan zijn brommers aan het sleutelen, om iets te kunnen verkopen. “Wij kunnen niet werken. Het is heel lastig om de rekeningen te betalen, laat staan om te sparen. Ik heb al veel spullen verkocht. Maar ik vind de uitvaart van mijn dochter belangrijker dan mijn spullen.”

Sterk meisje

Glenn is dankbaar voor de steun. “Mag ik ook zeker langs deze weg ook al het fantastisch personeel van het UZA bedanken? Artsen, verpleegkundigen: al die mensen in het ziekenhuis zijn zo lief voor Jade. Ze behandelen haar als familie. Heel misschien kan ze nog terug naar huis, maar ik weet het niet. Ze is in elk geval veel, veel sterker dan iedereen had gedacht.”

Sommige mensen vragen met welk speelgoedje ze Jade nog kunnen plezieren. “Maar echt spelen doet ze niet meer. Momenteel geniet ze vooral als mama verhaaltjes voorleest. Ze eet nog graag mikado-stokjes en lacht als je er dan vliegtuigjes mee maakt. Of spelen met zoo-dierenkoekjes: het zijn echt van die kleine stomme dingetjes waar we haar nog mee kunnen laten lachen. Als je een liedje zingt van Mega Mindy, neuriet ze zachtjes mee. Voor de rest slaapt ze veel. Ze is heel aanhankelijk de laatste dagen”, zegt haar papa, terwijl mama in het ziekenhuis blijft slapen. Overdag gaat papa ook naar haar toe. (Lees verder onder de foto)

Jade toen ze midden 2021 aan het begin van haar gevecht stond. — © rr

Hun trouwfeest dat normaal op 8 juli gepland was om samen met Jade haar genezing en nieuw begin te vieren, werd na haar herval vervroegd naar 15 april. “Ze is echt meegetrouwd met ons. We hebben een ringetje en mooi kleedje voor haar gekocht. De zon scheen. Jade is zo’n vechter, mentaal en fysiek. Ze heeft een gesprek met de artsen gehad dat ze niet meer beter gaat worden. Ze snapt het wel, maar ze staat er niet bij stil, denk ik.”

“Als je gaat slapen voel je je machteloos, en ’s morgens als je opstaat weer”, zegt Glenn. “Dat vind ik het moeilijkst.”

Op de Facebookpagina van Biker Friends vzw staat het rekeningnummer van de steunactie voor Jade: BE52 9734 5379 2609. www.facebook.com/FamilyofSuperJade