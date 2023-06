Bezorgdheid over mogelijke deflatie in China neemt toe

De zorgen om de Chinese economie nemen toe, nu de inflatie ook in mei opnieuw zeer laag is gebleken. Analisten sluiten deflatie niet uit en roepen de Chinese centrale bank op om de rentevoeten te verlagen.

De consumptieprijzen in China lagen in mei 0,2 procent hoger dan een jaar eerder, zo maakte het Chinese statistiekbureau vrijdag bekend. Ook in april (+0,1 procent) waren ze al nagenoeg stabiel gebleven.

De inflatiecijfers vormen een nieuw signaal dat de tweede economie ter wereld aan het afkoelen is. De voorbije dagen was al gebleken dat de industriële activiteit is vertraagd, dat de producentenprijzen dalen, dat de uitvoer voor het eerst in drie maanden is gedaald en dat een herstel van de huizenmarkt is weggeëbd.

“Het risico van deflatie blijft wegen op de economie”, zegt Zhiwei Zhang, hoofdeconoom van Pinpoint Asset Management. “De recente economische indicatoren geven consistente signalen dat de economie aan het afkoelen is.”

Bij deflatie is er sprake van een algemene prijsdaling. Voor de meeste experten is dat een gevaarlijkere ontwikkeling voor een economie dan licht stijgende prijzen. Op het eerste gezicht profiteren consumenten van deflatie, omdat ze minder moeten betalen voor goederen en diensten. Maar deflatie weegt meestal ook op de winsten van ondernemingen en houdt daarom het gevaar in van lagere lonen of ontslagen.

Verschillende analisten schuiven een verlaging van de rentevoeten door de Chinese centrale bank naar voren om het economisch herstel te stimuleren. Dat zou volgende week al kunnen gebeuren.