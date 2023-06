En plots is Eden Hazard trending: fans willen dat ex-Rode Duivel carrière afsluit met prachtige ‘last dance’

Het is in spanning afwachten wat Eden Hazard gaat doen: stoppen of doorgaan als voetballer? In Rijsel hopen ze alvast dat de 32-jarige aanvaller voor een soort ‘last dance’ kiest bij zijn ex-club Lille OSC. Duizenden fans hebben ervoor gezorgd dat de hashtag #HAZARDAULOSC trending is op Twitter. Hazard speelde tussen 2005 en 2012 voor Lille, waarmee hij in 2011 de Franse dubbel pakte (titel en beker) alvorens naar Chelsea te vertrekken.