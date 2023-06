Palestijnse president Mahmoud Abbas brengt volgende week bezoek aan China

De Palestijnse president Mahmoud Abbas brengt volgende week een bezoek aan China. Dat heeft Peking vrijdag meegedeeld. De Chinese diplomatie probeert een bemiddelende rol te spelen in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

In april zei China dat het voorstander was van het zo snel mogelijk hervatten van de gesprekken en dat het bereid was om een vredesakkoord te faciliteren.

“Op uitnodiging van president Xi Jinping zal de Palestijnse president Mahmoud Abbas van 13 tot 16 juni een staatsbezoek brengen aan China”, zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

“President Abbas is een oude vriend, een goede vriend van het Chinese volk”, zei Wang Wenbin, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, vrijdag tijdens een persconferentie. “Hij is het eerste Arabische staatshoofd dat dit jaar door China wordt ontvangen, wat het hoge niveau van de Chinees-Palestijnse vriendschappelijke betrekkingen volledig weerspiegelt.”

Het Israëlisch-Palestijnse vredesproces zit 2014 in het slop. China is traditioneel voorstander van een tweestatenoplossing.