Redders waarschuwen voor koud zeewater: “Geniet, maar wees voorzichtig”

De tropische temperaturen bereiken, na een maand van koude noordenwind, dit weekend ook de kust. De regio verwacht dan ook een pak volk. Al komt een bezoek aan het strand ook met de nodige waarschuwingen. “Mensen moeten vooral genieten, maar met de nodige voorzichtigheid”, zegt An Beun van IKWV. Zo bedraagt de temperatuur van het zeewater slechts 15 graden Celsius. “Dat is een beetje de ondergrens om in zee te zwemmen. Ik denk dat het water eerder geschikt is voor een snelle duik dan voor een lange zwembeurt.”

Al is er wel warmere lucht aan zee. Zo zegt ook hoofdredder van de reddingsdienst in Blankenberge Tom Cocle: “Na wekenlang de koude wind uit het noorden en noordoosten wordt er nu warmere lucht verwacht uit het oosten. Daardoor heb je minder last van een zogenoemde windchill als je uit het water komt. Dat is het afkoelen van het lichaam door de koude wind.”

Ook zijn aan zee nog niet alle reddingsposten bemand. In Middelkerke, Bredene en Zeebrugge staan nog geen redders. In andere kustgemeenten is telkens minstens een reddingspost bemand. “Wie echt wil zwemmen, raden wij aan om in een bewaakte zone het water in te gaan”, zegt Beun.

De kustredders roepen ook op om in alle drukte aan de kust kinderen goed in de gaten te houden en ze een gratis verdwaalbandje aan te doen.