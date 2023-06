Drie jaar geleden nog in coma door coronavirus, nu eerste zomertransfer van Union: Elton Kabangu tekent tot 2026

Elton Kabangu is de eerste zomertransfer van Union. De 25-jarige Belgische spits komt over van de Nederlandse tweedeklasser Willem II, waar hij einde contract was, en tekent een contract tot 2026.

Kabangu trok via de jeugdopleiding van AA Gent naar Nederland, waar hij eerst bij FC Eindhoven speelde en in 2019 bij Willem II terechtkwam. Eerst in de Eredivisie, na degradatie in de Keuken Kampioen Divisie. Daar was hij afgelopen seizoen goed voor 13 goals en 6 assists.

Hij komt van ver. In de zomer van 2020 lag Kabangu werd hij nog twee weken in een kunstmatige coma gehouden nadat hij besmet raakte met het coronavirus. Na een lange revalidatie is hij nu weer de oude.