Italië (na prachtgoal) en Uruguay spelen de finale van het WK voetbal U20

Italië en Uruguay hebben zich donderdagavond geplaatst voor de finale van het WK voetbal U20 in Argentinië. De Italianen klopten in hun halve finale Zuid-Korea met 2-1, Uruguay haalde het met 1-0 van Israël.

De Italiaanse sterspeler Cesare Casadei, de voorbije maanden door Chelsea uitgeleend aan Reading, was eens te meer de uitblinker in het Stadio Diego Armando Maradona in La Plata. Hij opende de score tegen Zuid-Korea in de veertiende minuut, zijn zevende goal in zes matchen op dit WK. De Koreanen kwamen na 23 minuten langszij dankzij een strafschopdoelpunt van Lee Seung-Won. Verlengingen kwamen na rust dichtbij, maar invaller Simone Pafundi (Udinese) legde vier minuten voor tijd met een raak schot de 2-1 eindstand vast.

Voor Italië is het de eerste finale op een WK U20. Bij de vorige twee Wereldbekers, in 2017 in Zuid-Korea en 2019 in Polen, sneuvelden de jonge Italianen telkens in de halve finales.

Uruguay haalde zijn derde finale op een WK U20 dankzij een doelpunt van Anderson Duarte (62.) tegen Israël. De Israëliërs hadden in de kwartfinale voor de verrassing van het toernooi gezorgd door favoriet Brazilië uit te schakelen.

De Uruguayanen verloren de finales in 1997, tegen Argentinië, en 2013, tegen Frankrijk. Zondag hoopt ook La Celeste zo op een eerste WK-goud.