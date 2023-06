Geen ophouden aan: namen van Reuzegommers voor zevende keer geplaatst en overschilderd in Gent

Het kat- en muisspelletje leek voorbij te zijn, maar vrijdagmorgen stonden de namen van de Reuzegommers opnieuw in het Graffitistraatje te lezen. De stad liet ze meteen weer weghalen.

Het bleef de hele week rustig, maar vrijdagmorgen verschenen de namen van de leden van Leuvense studentenclub Reuzegom opnieuw in het Graffitistraatje. De stad greep meteen in en liet de namen overschilderen. Intussen was het de zevende keer dat ze op de muur werden gezet.

De Gentse politie gaf eerder aan extra waakzaam te zijn en nam het straatje op in de patrouilles.

