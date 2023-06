Agressieve koeien vertrappelen Britse wandelaars: “Had het gevoel dat ik vermoord zou worden”

In Engeland raakten wandelaars zwaargewond omdat ze werden aangevallen door een kudde agressieve koeien. Zij kwamen in het nauw en werden vertrapt. De rechtbank veroordeelde de landeigenaar tot een boete van 15.000 pond (ruim 17.000 euro).

De koeien hebben twee keer mensen, die met hun hond aan het wandelen waren, aangevallen in Monkton Farleigh, in het zuidwesten van Engeland. Bij beide aanvallen raakten de wandelaars zwaargewond. Ze liepen onder meer gebroken ribben, beschadigde wervels en een ernstig schouderletsel op. Een van hen was zelfs bang dat hij de aanval niet zou overleven. De man werd namelijk achtervolgd en klom snel in een boom, maar de tak brak af, waardoor hij op de grond viel en vertrapt werd door de kudde die hem volledig had omsingeld. “Ik had echt het gevoel dat ik op dit punt zou worden vermoord”, zegt hij in de rechtbank.

Bij een hoorzitting bleek dat de verdachte onvoldoende maatregelen had genomen om te voorkomen dat zijn vee in aanraking zou komen met wandelaars via een openbaar voetpad. Zo liep er geen prikkeldraad of hek langs het veld waar de baasjes met hun honden liepen. De kudde van zeventien koeien en achttien kalfjes achtervolgde meerdere malen de wandelaars. Een van de slachtoffers spreekt van een “waanzinnige en intense aanval”.

Na het eerste ongeluk was de boer al gewaarschuwd om iets aan de omheiningen te doen. De 60-jarige man gaf tegen de rechter toe dat hij daarin tekort was gekomen en bood zijn excuses aan aan de slachtoffers. Naast de boete van 15.000 pond (ruim 17.000 euro), zal hij ook een schadevergoeding moeten betalen.

