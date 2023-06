Oekraïens offensief van start op minstens drie plaatsen: “De menselijke tol zal heel hoog zijn”

Nu ook westerse tanks voor het eerst aan het front verschijnen, is er nog weinig twijfel mogelijk: het Oekraïense tegenoffensief is nu echt wel van start gegaan. Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War(ISW) vindt de aanval plaats op drie assen, voorlopig met wisselend succes.

Gilles Liesenborghs Bron: Institute for the Study of War

Oekraïne zelf laat weinig in zijn kaarten kijken, maar het is duidelijk dat het Oekraïense leger op verschillende plaatsen is gestart met offensieven. Voorlopig lijkt het te gaan over minstens drie plaatsen: de regio rond Bachmoet, het westen van de oblast Zaporizja en het westen van de oblast Donetsk, tegen de grens met Zaporizja aan.

Vooral op de eerste as lijken er al (kleine) successen geboekt. Volgens Oekraïense functionarissen zouden Oekraïense strijdkrachten hun defensieve acties rond Bachmoet hebben omgezet in offensieve acties. Langs de flanken van de stad zou er zo al op verschillende plaatsen terreinwinst zijn geboekt, variërend van 200 meter tot bijna 2 kilometer. Dat melden de analisten van ISW.

Een Oekraïense soldaat tijdens een oefening nabij Donetsk. — © AFP

Sinds zondag worden er ook offensieve acties uitgevoerd op de grens van de provincies Donetsk en Zaporizja. De eerste berichten daarover verschenen maandag langs Russische kant: ze hadden een grootschalige aanval afgeslagen. Oekraïne bevestigde even later zelf dat ze offensieve acties uitvoeren ten westen van Voehledar. Sinds maandag proberen de Oekraïners er de Russen verder terug te dringen. Volgens ISW zouden ze daarbij kleine “tactische winsten” hebben geboekt.

Gestuit bij tweede verdedigingslinie

In de nacht van woensdag op donderdag werd ook een aanval uitgevoerd in het westen van de provincie Zaporizja. Die kende voorlopig weinig succes, zegt ISW. De Oekraïners zouden er oorspronkelijk wel in geslaagd zijn om door de eerste verdedigingslinie te breken, maar werden gestuit bij de tweede verdedigingslinie. Een Russische tegenaanval met tanks slaagde erin de Oekraïense troepen terug te dringen naar hun oorspronkelijke positie. Daarbij zou onder meer ook een westerse Leopard 2-tank verwoest zijn.

Maar ISW nuanceert: “Verliezen zijn onvermijdelijk. Oekraïense strijdkrachten zullen verliezen te verwerken krijgen, inclusief westers materiaal. Het verlies van materiaal is in dit beginnend stadium van het tegenoffensief geen indicator voor het verdere verloop van het offensief.” Ook onze experten Tom Simoens en Roger Housen denken er zo over. “Dit tegenoffensief zal sowieso veel kosten. Er zullen heel wat tanks vernietigd worden, maar ook de menselijke tol zal heel hoog zijn”, aldus Simoens.

