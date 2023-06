Voetbalclub maakt abonnementen gratis voor 200.000 inwoners uit 10 gemeenten: “We willen meer beleving in het stadion”

Elke inwoner van Harelbeke en van alle buurgemeenten mag het komende seizoen volledig gratis naar de thuiswedstrijden van KRC Harelbeke komen kijken in de reguliere competitie. De club wil zo meer volk naar het stadion met 10.000 plaatsen trekken. “Als echt iederéén een gratis abonnement aanvraagt, zitten we wel met een probleem.”

De glorietijden van de Harelbeekse voetbalclub in de hoogste klasse van het nationale voetbal liggen al een tijdje achter de rug. “Tegen Lokeren trokken we nog zowat 1.200 toeschouwers in het Forrestiersstadion, dat een capaciteit heeft van 10.000 plaatsen”, zegt trainer Bruno Derveaux. “Maar een normale wedstrijd spelen we voor een paar honderd toeschouwers. Met de actie wil de club meer beleving in het stadion, ik hoop dat het lukt. Want voor iedereen, ook voor onze spelersgroep, zou een paar honderd supporters extra een grote stimulans betekenen.”

Identiteitskaart

Concreet kan je een gratis abonnement aanvragen via de website of op het secretariaat van de club. “Op vertoon van je identiteitskaart, waar we de plaats van afgifte bekijken, maken we een abonnementskaart aan. Dat kan vanaf juli tot het einde van de maand augustus”, zegt Bart Deschepper van het Harelbeekse clubbestuur. “En dat geldt dus niet alleen voor inwoners van Harelbeke, maar ook van Kortrijk, Waregem, Ingelmunster, Kuurne, Lendelede, Oostrozebeke, Wielsbeke, Deerlijk en Zwevegem.”

“Vernieuwing nodig”

Financieel is het een behoorlijke inspanning, anderzijds zullen al die mensen ook wel een pint drinken of op een andere manier geld verteren in het stadion, hoopt men bij KRC. “Het is ook een mooie geste naar ons vast publiek, dat in het verleden toch 80 euro neertelde voor een abonnement”, klinkt het. “Als iedereen een gratis abonnement aanvraagt zitten we wel met een probleem, want het gaat toch om een regio met 200.000 inwoners. Dan zou zelfs ons huidige stadion veel te klein zijn. Maar we rekenen op enkele honderden abonnementen extra: dat zou al een mooi resultaat zijn.”

Volgens de trainer is het ook een sociale maatregel. “Het zijn dure tijden, iedereen likt nog de wonden van de Covid-periode. En een ticket of abonnement voor een voetbalwedstrijd is voor heel wat mensen al een behoorlijke hap uit hun budget. Neem daarnaast de concurrentie van de voetbalverslagen op televisie, rechtstreeks of onrechtstreeks, dan weet je dat er vernieuwing nodig is om de mensen terug naar het stadion te krijgen. We spelen in tweede nationale en ik kan je garanderen dat er hier al op een mooi niveau wordt gevoetbald. Ik sta dus helemaal achter deze actie van de club.”