Getapt telefoongesprek bewijst volgens Oekraïne dat Rusland dam heeft opgeblazen: “Het ging niet volgens plan”

“We wilden de Oekraïners bang maken, maar het ging verder dan gepland.” Aan het woord is een afgeluisterde Russische soldaat die telefonisch vertelt over hoe Rusland de stuwdam van Nova Kachovka heeft opgeblazen. Dat beweert althans de Oekraïense veiligheidsdienst, dat het telefoongesprek zou hebben onderschept.

De Oekraïense Veiligheidsdienst SBU heeft een audioclip van anderhalve minuut gedeeld op de berichtendienst Telegram van het vermeende gesprek. In het fragment, dat nog niet onafhankelijk geverifieerd is, zijn twee mannen te horen die in het Russisch de gevolgen van de ramp lijken te bespreken.

Op een gegeven moment zegt één van de mannen – volgens de SBU een Russische soldaat – op de opname: “Onze jongens hebben het gedaan. Niet zij, maar de onze.”

Waarop de andere verbaasd antwoordt: “Echt? Ze zeiden me dat de Kokhols (denigrerende term voor Oekraïner, red.) het gedaan hebben.”

“Zij hebben het (de dam, red.) niet opgeblazen”, antwoordt de eerste man. “Onze sabotagegroep is daar. Zij wilden angst opwekken met die dam. Het ging niet volgens plan. Het ging verder dan gepland. (…) Het stortte snel naar beneden.”

Chanteren

De SBU heeft nog geen verdere details over het gesprek of de deelnemers gegeven. Wel zegt het dat de onderschepping bevestigt dat Russische saboteurs de waterkrachtcentrale hebben opgeblazen. “Daarmee heeft Rusland definitief bewezen dat het een bedreiging is voor de hele beschaafde wereld,” zei SBU-chef Vasyl Malyuk. “De indringers wilden Oekraïne chanteren door de dam op te blazen en hebben een door mensen veroorzaakte ramp in scène gezet in het zuiden van ons land”, aldus de SBU, dat een onderzoek naar oorlogsmisdaden en ‘ecocide’ heeft ingesteld.

Rusland, dat Kiev beschuldigt van het vernietigen van de dam, heeft nog niet gereageerd op het Oekraïense ‘bewijs’.

De vernietiging van de dam veroorzaakte dinsdag massale overstromingen, waardoor duizenden inwoners van de regio op de vlucht sloegen en het milieu ernstige schade opliep.

Seismische signalen

En er is nog meer evidentie dat de dam daadwerkelijk is opgeblazen. Norsar, een Noorse organisatie die aardbevingen detecteert, zegt dat het seismische signalen heeft waargenomen in een regionaal station in het Roemeense Boekovina, op 620 kilometer van Nova Kachovka. Volgens Norsar duiden die signalen op een explosie op dinsdag om 2.54 uur en stemt ook de locatie overeen.