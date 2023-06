Nieuw juridisch advies: “Pensioenbonussen ex-Kamerleden terugvorderen wordt heel moeilijk”

Kan de Kamer de pensioenbonussen van de oud-Kamerleden terugvorderen? Over die vraag moest het advocatenkantoor Younity zich dit keer buigen op vraag van Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS). Dat gaat voor alle duidelijkheid over de manier waarop oud-Kamerleden hun parlementair pensioen konden combineren met pensioenen uit andere bezigheden, specifiek van hun tijd als ambtenaar, zelfstandige of werknemer in de privé. Via een uitzonderingsregeling konden ze zo tot 20 procent boven het ‘Wijninckx-plafond’ uitkomen, het absolute maximum voor het wettelijk pensioen. Dit jaar goed voor zo’n 7.813 euro per maand.

Younity komt ook nu weer tot de conclusie dat die uitzonderingsregel onwettig is. Zo’n uitzondering moet normaal via een parlementaire procedure goedgekeurd worden, maar is in dit geval buiten die procedure om bedisseld. De beslissingen werden met andere woorden genomen door organen die daar niet toe bevoegd waren. Maar Younity komt evenzeer tot de conclusie dat het wel heel moeilijk zal zijn om de bonussen zelf terug te vorderen. Zo’n ingreep zal wel heel goed gemotiveerd moeten zijn, anders morrelt de Kamer aan verworven rechten.

(Lees verder onder de foto)

Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS). — © BELGA

MR-fractieleider Benoît Piedboeuf grijpt het nieuwe rapport aan om in de kranten van Sudpresse de hele kwestie af te wimpelen. “Deze ingreep was uiteindelijk blijkbaar niet illegaal”, maakt hij zich sterk. “Dit betekent dat we de zaak niet kunnen intrekken, maar enkel kunnen schrappen voor de toekomst. Ik heb altijd gezegd dat we kalm moesten blijven in dit complex dossier. In plaats van te staan roepen zoals de revolutionairen van de PVDA en zij die het einde van België willen zoals N-VA.”

LEES OOK. 13 leden van Vlaams Parlement en 15 Kamerleden: zij duwden de pensioenbonussen erdoor (+)

Verschillende bronnen binnen de Kamer wijzen erop dat Piedboeuf zich vergaloppeert in zijn interpretatie. De pensioenbonussen zijn wel illegaal, luidt het, het zal enkel – zoals te verwachten was – moeilijk zijn om ze terug te vorderen.

Aanmodderen

Ondertussen is het juridisch kluwen in de pensioenschandalen in de Kamer er alleen maar groter op geworden. Je hebt de onwettige bonussen van de hoge ambtenaren, die samen tot 5,9 miljoen euro kregen en waar het federaal parket zich nu over buigt. De onwettige bonussen van de oud-Kamervoorzitters, goed voor 1,3 miljoen euro. De Kamer stuurde al brieven om te vragen aan alle betrokkenen om die bonussen terug te vorderen. Oud-voorzitter Herman De Croo (Open VLD) stortte al voordien zijn 210.000 euro terug naar de pensioenkas van de Kamer, Siegfried Bracke (N-VA) weigert dat voor de 126.000 euro die hij kreeg. En ondertussen komt het ene juridische advies na het andere binnenvallen bij het bureau van de Kamer.

Daar zijn de leden inmiddels enorm gefrustreerd door de houding van Kamervoorzitter Eliane Tillieux, die de zaak maar laat aanmodderen en geen vaart maakt. Na een overleg met haar collega-parlementsvoorzitters werd beslist om de regeling sowieso te schrappen voor de toekomst. Maar in de Kamer is dat nog altijd niet officieel gebeurd.

Het meest wrange aan de zaak is voor velen dat geen enkele van de zetelende Kamerleden ooit nog aan de riante pensioenen van het verleden zal komen. Maar ze mogen wel uitleggen hoe het ooit zo ver is kunnen komen.

LEES OOK. Pensioenkas van Kamer gaat stevig in het rood: regering moet 18,8 miljoen euro bijspringen