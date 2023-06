Vlaamse fietser en jonge quadrijder komen allebei om na botsing in Doornik

De straat in Mourcourt waar het ongeval gebeurde. — © Google

Een Vlaamse fietser en een 25-jarige quadrijder zijn vrijdagochtend overleden na een zeer heftige botsing in het Henegouwse Mourcourt.

De twee betrokkenen waren volgens Sudinfo op slag dood na hun botsing in de rue d’Obigies in Mourcourt, een deelgemeente van de stad Doornik. De politie heeft de straat sinds tien uur vanmorgen afgesloten in beide richtingen.