Viktor Orban noemt Europese migratiedeal “onaanvaardbaar”

Het Europese akkoord over bijsturingen aan het Europese asiel- en migratiebeleid botst in Hongarije op onbegrip. De conservatieve premier Viktor Orban noemt de deal op vrijdag “onaanvaardbaar”.

“Brussel misbruikt zijn macht”, stelt de premier die al tien jaar aan de macht is op sociale media. “Ze willen met geweld migranten naar Hongarije verplaatsen.” Hongarije stemde dan ook, net zoals Polen, tegen de Europese voorstellen. Bulgarije, Malta, Litouwen en Slowakije onthielden zich.

Plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken, Bence Retvari, hekelde het “verplichte solidariteitssysteem”, net zoals Orban. “Dit is een onevenredige last voor Hongarije. Het betekent dat de lidstaten niet langer zeggenschap hebben over wie er op hun grondgebied woont. Pro-migratieregeringen hebben hun partners onder druk gezet”, aldus Retvari.

Europese fondsen voor grensbewaking

Hongarije ergert zich daarnaast aan het gebrek aan Europese fondsen voor grensbewaking. Dat alles maakt dat het land het hele proces rond de migratiedeal bekritiseert als “het met voeten treden van Europese waarden”.

Volgens Hongaarse functionarissen zou de finale tekst van de deal “een paar minuten, hoogstens een half uur” voor de stemming zijn ingediend. Er zou een goedkeuring van 15 van de 27 lidstaten nodig zijn geweest, wat volgens de Hongeren maar 65 procent vertegenwoordigt van de Europese bevolking.

Hongarije ving in het verleden erg weinig migranten op en werd ook verschillende keren veroordeeld door het Hof van Justitie voor praktijken gelieerd aan migratie.