Studentenclub ziet sponsors afhaken na ophef rond Reuzegom-arrest: “Maar wij zijn in níéts vergelijkbaar”

De zaak Sanda Dia blijft nazinderen, tot in Brugge. Studentenclub Brihos zag in de nasleep meerdere sponsors afhaken. “Bedrijven willen niet meer geassocieerd worden met studentenclubs. Nochtans gaat het er hier compleet anders aan toe dan bij Reuzegom”, zegt praesidiumlid Wout Devlieger.

De rechtszaak rond de dood van Sanda Dia, die in 2018 overleed tijdens de doop van studentenclub Reuzegom, blijft de gemoederen beroeren. Dat stellen ze ook vast bij studentenclub Brihos. “Sinds de gebeurtenis hangt er een zeer negatieve sfeer rond studentenclubs. Dat is door de rechtszaak allemaal weer opgelaaid. Ouders hebben een slecht beeld over studentenclubs en zijn minder geneigd om hun zoon of dochter te laten inschrijven. Dat is jammer en onnodig, want onze club valt helemaal niet te vergelijken met Reuzegom”, zegt praesidiumlid Wout Devlieger.

“In Brugge hebben we een zeer streng doopcharter en daar houden we ons ook aan. Natuurlijk wordt men wel eens vuil tijdens een doop, maar wie niet wil, hoeft daar niet aan deel te nemen om lid te worden. Brihos is in de eerste plaats een vriendengroep, vergelijk het wat met jeugdbeweging. Voor veel studenten, zeker zij die sociaal wat minder sterk zijn, is het een ideale manier om vrienden te maken.”

En dat daar vaak een glas bier bij komt kijken, ontkent Devlieger niet. “Natuurlijk drinken we graag eens een pintje, maar ook dat is niet verplicht. We zorgen altijd voor een non-alcoholisch alternatief. En als we merken dat iemand tijdens een activiteit echt té veel gedronken heeft, krijgt die geen alcohol meer.”

Minder inkomsten

Al wordt het het komende academiejaar minder evident om activiteiten te organiseren, en wel door een ander gevolg van diezelfde zaak. “Verschillende sponsors hebben afgehaakt, omdat ze niet meer geassocieerd willen worden met een studentenclub. Heel jammer, omdat we echt een goede samenwerking hadden. Naast de sponsoring werkten we bijvoorbeeld ook samen voor stageplaatsen en studentenjobs”, zegt Devlieger.

Het meest vervelende gevolg is weliswaar het verlies aan inkomsten. “Want daar is uiteindelijk de student de dupe van. Door sponsoring kunnen we onze activiteiten gratis of aan een heel lage prijs organiseren. Het zou jammer zijn om de prijs op te moeten trekken want het leven is nu al zoveel duurder geworden, ook voor studenten.”

Stamcafé

Bij Brugge Studentenstad, een samenwerkingsverband tussen de aanwezige hoger onderwijsinstellingen en de stad Brugge dat ondersteuning biedt aan studenten en hun clubs, erkennen ze het probleem. “De negatieve beeldvorming leeft heel erg op de sociale media. Lees er de reacties op nieuwsartikels er maar op na”, zegt Arne Vanderlinden, aanspreekpunt voor studentenclubs bij Brugge Studentenstad.

Toch zijn de gevolgen niet voor alle studentenclubs van dezelfde aard. Want daar waar Brihos op sponsoring mocht rekenen van grote bedrijven, vinden heel wat clubs ook steun bij kleinere zaken. “Het klassieke stamcafé of de frituur om de hoek zal minder snel afhaken als sponsor. Daar speelt dat negatieve beeld veel minder een rol.”