Zondag is Vaderdag. Dé dag waarop we de papa’s in de bloemetjes zetten. Ook deze vier mannen hadden niets liever gewild dan op Vaderdag centraal te staan. Maar elk om hun reden blijven ze (tot nu) wenspapa. “Op die dag krabt het gemis nog iets harder aan mijn kern. Zeker als ik een kindje papa hoor zeggen.”