Crowdfunding voor Nikie, die zoontjes Dani (7) en Levi (4) verloor na gezinsdrama: “Haar intense verdriet is niet in woorden uit te drukken”

De vrienden van de moeder die eind mei haar zoontjes Dani (7) en Levi (4) verloor bij een vreselijk drama in Lommel, zijn nu een crowdfunding voor haar gestart. “Zo kan ze opnieuw lichtpuntjes proberen vinden in haar leven, zonder zich zorgen te moeten maken over geldzaken.” In amper een halve dag tijd is al bijna 15.000 euro ingezameld.

In de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 mei voltrok zich een verschrikkelijk gezinsdrama aan het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel-Barrier. Een auto met daarin een 37-jarige vader en zijn zoontjes van 7 en 4 jaar belandde in het water. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, maar voor de drie inzittenden kwam alle hulp te laat. Het drama ging als een schokgolf door Lommel-Kolonie, waar het Nederlandse gezin woonde. Nikie, de moeder van Dani (7) en Levi (4), bleef plots alleen achter.

De vrienden van Nikie hebben nu een crowdfunding voor haar op poten gezet. “Haar intense verdriet is niet in woorden uit te drukken”, zegt een vriend. “We zijn met de vrienden op zoek gegaan naar manieren om iets te kunnen betekenen, redenen voor haar om weer uit bed te komen. Ze heeft alles verloren, een verlies dat natuurlijk niet in geld uit te drukken is. Maar we hoorden in onze omgeving dat er toch veel mensen waren die iets voor haar wilden doen. Sommigen stelden voor om haar op de een of andere manier financieel te ondersteunen. Dat bracht ons op het idee om een crowdfunding te starten.”

Nikie verloor eind mei haar zoontjes Dani (7) en Levi (4). — © rr

“Het minste wat we immers voor Nikie kunnen doen, is ervoor zorgen dat ze zich over geldzaken niet ongerust moet maken. Want ze heeft al genoeg zorgen en verdriet. Nu kan ze zich volledig richten op hoe ze kan omgaan met dit verlies en kan ze weer lichtpuntjes proberen te vinden in haar leven. Geldzaken zijn wel het laatste waar je je op zo’n moment druk over wil maken.”

Veel steun

Intussen is er in amper een halve dag al bijna 15.000 euro ingezameld. “Het is heel fijn voor Nikie om te zien dat mensen, ook totaal vreemden, met je meeleven. Ze doneren geld en zetten daar ook mooie berichten bij. Het lost fundamenteel niks op, maar het is natuurlijk wel fijn om troost en medeleven te krijgen op deze manier. Het zijn kleine dingen die voor Nikie op dit moment het verschil kunnen maken.”

Ook vanuit Lommel komt er veel steun. “Onder meer vanuit basisschool ’t Stekske, waar Dani en Levi op school zaten”, zegt de vriend. “Zij zijn opnieuw met een verschrikkelijk drama geconfronteerd, na de busramp in Sierre in 2012, en hebben heel veel steun geboden. Een dag voor de uitvaart is er een herdenkingsdienst op de basisschool geweest. En er is een rouwregister geopend in een kapel in de buurt. Die steun vanuit de Lommelse gemeenschap is heel fijn. De uitvaart zelf was natuurlijk heel emotioneel voor iedereen, maar het was ook een mooi afscheid van de jongens.”

Via deze link kun je geld doneren.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

© Karel Hemerijckx