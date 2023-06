Henri, de held van Annecy, over zijn tussenkomst die nog erger voorkwam: “Het was geen toeval dat ik daar was”

Gewapend met een rugzak ging hij donderdag aan het meer van Annecy de man te lijf die net daarvoor vier peuters had neergestoken. Sindsdien staat de 24-jarige Henri in Frankrijk bekend als een held. En hij heeft nu voor het eerst gereageerd op het vreselijke voorval.

Heldhaftig is het, hoe de 24-jarige man de 31-jarige Syrische asielzoeker Abdalmasih H. achterna zit nadat die net vier kindjes van jonger dan 3 jaar oud neergestoken heeft in een speeltuin. In bovenstaande beelden is te zien hoe hij eerst met zijn rugzak uithaalt naar de man en hem vervolgens blijft opjagen. Het is niet ondenkbaar dat de balans zonder de tussenkomst van de Fransman nog zwaarder geweest was.

“Ik heb geprobeerd te handelen zoals elke Fransman zou moeten handelen en zoals elke Fransman ook zou doen”, reageert Henri vrijdag, de dag na feiten, bij het Franse BFM TV. “Ik volgde mijn instinct en probeerde de kinderen te beschermen.” Dat instinct schakelde aan zodra hij besefte dat de man kinderen aanviel, aldus Henri. “Ik schakelde mijn hersenen uit en gedroeg me instinctief, een beetje als een dier. Het was voor mij onmogelijk om getuige te zijn zonder te reageren. Ik was ook verre van de enige die reageerde. Veel andere mensen in de buurt begonnen, zoals ik, achter hem aan te rennen om hem bang te maken, hem weg te duwen. Andere mensen gingen meteen naar de kinderen om voor hen te zorgen.”

Opvallend is dat Henri twee rugzakken bij zich had. Eén droeg hij op zijn rug, met de andere sloeg hij. “Ik heb mijn grote rugzak achtergelaten omdat ik te traag was om achter hem aan te gaan. Dan ging ik achter hem aan met mijn kleine rugzak. Het was een ingeving.”

Alles is mogelijk

Zonder hem was het mogelijk veel slechter afgelopen in het park, beseft ook Henri. “Maar als er een les uit mijn actie te leren valt, zou het zijn om mensen te vertellen dat alles mogelijk is. Zolang je maar niet passief bent bij dergelijke aanvallen.”

Toen hij vervolgens zag hoe de politie de dader overmeesterde, ontfermde Henri zich samen met andere omstanders over de slachtoffers. “Ik ben gaan kijken naar de gewonden, ik zag dat de kinderen al in handen waren van andere omstaanders en de hulpdiensten. Ik ben dan ter plekke gebleven. Het was onmogelijk om te vertrekken. Ik ben praktiserend katholiek, dus ben ik beginnen te bidden voor die kinderen. Ik geloof dat het geen toeval was dat ik daar was. Ik denk dat iets groters dan ikzelf ervoor heeft gezorgd dat ik net op die plek was.”

Volgens Henri zal hij vandaag nog een ontmoeting hebben met de Franse president Emmanuel Macron. “En dan ga ik enkele dagen bekomen van wat me overkomen is, daarna ga ik mijn reis voortzetten langs Franse kathedralen.”